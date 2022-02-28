Çekya, Rusya ve Belarus'taki vatandaşlarına yurda dönme çağrısında bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Çekya, Rusya ve Belarus'taki vatandaşlarına yurda dönme çağrısında bulundu

28.02.2022 15:16
Çekya, Rusya ve Belarus'taki vatandaşlarına yurda dönme çağrısında bulundu

Çekya Dışişleri Bakanlığı, Belarus ve Rusya'daki Çek vatandaşlarının Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle artan gerilimden ötürü bu ülkelerden ayrılmaları çağrısında bulundu.

Çekya Dışişleri Bakanlığı, Belarus ve Rusya'daki Çek vatandaşlarının Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle artan gerilimden ötürü bu ülkelerden ayrılmaları çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Belarus ve Rusya'daki Çeklerin zaman kaybetmeden bu ülkelerden ayrılması istendi.

Açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bu ülkelerde artan gerginliğe dikkat çekilerek Dışişleri Bakanlığının veri tabanına kayıtlı vatandaşlara bilgilendirme mesajı atılacağı kaydedildi.

Hafta sonu Ukrayna'daki diplomatlarını tahliye eden Çekya, Rusya'nın St. Petersburg ve Yekaterinburg şehirlerindeki konsolosluklarını da geçici olarak kapatmıştı.

Çekya'dan Ukrayna'ya mühimmat taşıyan ikinci tren

Bu arada Çekya'dan Ukrayna'ya mühimmat taşıyan ikinci trenin de bugün yola çıktığı bildirildi.

İlki dün gece Ukrayna'ya ulaşan trenlerin ikincisinde ne tür silahların bulunduğuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Çekya, Ukrayna'ya destek olmak amacıyla yaklaşık 16 milyon avro tutarında silah ve mühimmat yardımında bulunacağını açıklamıştı.

YORUMLAR
500
Ukrayna ve Rusya heyetlerinin Belarus sınırındaki görüşmesi başladı Ukrayna ve Rusya heyetlerinin Belarus sınırındaki görüşmesi başladı Müzakereleri yürütecek Ukrayna Heyeti, Belarus sınırına ulaştı Müzakereleri yürütecek Ukrayna Heyeti, Belarus sınırına ulaştı

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna, Belarus, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çekya, Rusya ve Belarus'taki vatandaşlarına yurda dönme çağrısında bulundu - Son Dakika


Son Dakika
15:12 Kripto para dünyasından ilk açıklama! Binance, Rus kullanıcıların hesaplarını dondurmayacak
15:11 Eski ve yeni karısıyla kamera karşısına geçti! Tayfun Duygulu: Bu bir müzik çalışması
15:09 Kremlin'den, yaptırımlara cevap geldi: Çıkarlarımız çerçevesinde cevap vereceğiz
15:02 Bütün dünyadaki nükleer bombalar aynı anda patlarsa ne olur?
14:57 10 ay önce İsrail'i destekleyen Zelenskiy'e, verdiği cevabı tekrar hatırlattı: Rus uçakları Kiev, Kharkiv ve Odessa'yı bombaladığında anlarsın
14:54 Barış için uzlaşılacak mı? Rusya ve Ukrayna arasında yapılacak müzakerelerden ilk kareler geldi
14:54 Ankara'da tarihi gün: 6 muhalefet partisi liderleri imzayı attı! İşte güçlendirilmiş parlamenter sistem vaatleri!
14:50 Avrupa Birliği'nden Zelenski'ye yanıt geldi: 27 üye ülke arasında anlaşmazlıklar var
14:39 Rusya'nın SWIFT sisteminin dışına çıkarılması, ülkenin 400 milyar dolarına ulaşmasını engelleyebilir!
14:30 Üç Kuruş dizisi bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Efe bu sefer Kartal'ı tutuklayabilecek mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 15:21:31. #1.13#
SON DAKİKA: Çekya, Rusya ve Belarus'taki vatandaşlarına yurda dönme çağrısında bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement