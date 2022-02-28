Çekya, Rusya ve Belarus'taki vatandaşlarına yurda dönme çağrısında bulundu - Son Dakika

Çekya Dışişleri Bakanlığı, Belarus ve Rusya'daki Çek vatandaşlarının Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle artan gerilimden ötürü bu ülkelerden ayrılmaları çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Belarus ve Rusya'daki Çeklerin zaman kaybetmeden bu ülkelerden ayrılması istendi.

Açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bu ülkelerde artan gerginliğe dikkat çekilerek Dışişleri Bakanlığının veri tabanına kayıtlı vatandaşlara bilgilendirme mesajı atılacağı kaydedildi.

Hafta sonu Ukrayna'daki diplomatlarını tahliye eden Çekya, Rusya'nın St. Petersburg ve Yekaterinburg şehirlerindeki konsolosluklarını da geçici olarak kapatmıştı.

Çekya'dan Ukrayna'ya mühimmat taşıyan ikinci tren

Bu arada Çekya'dan Ukrayna'ya mühimmat taşıyan ikinci trenin de bugün yola çıktığı bildirildi.

İlki dün gece Ukrayna'ya ulaşan trenlerin ikincisinde ne tür silahların bulunduğuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Çekya, Ukrayna'ya destek olmak amacıyla yaklaşık 16 milyon avro tutarında silah ve mühimmat yardımında bulunacağını açıklamıştı.