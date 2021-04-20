Çekya, Rusya'ya karşı AB ve NATO'ya dayanışma çağrısı yaptı - Son Dakika

Çekya Başbakan Yardımcısı Jan Hamacek, Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya, 20 Çekya diplomatını sınır dışı etme kararı alan Rusya'ya karşı dayanışma çağrısı yaptı.

Hamacek gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ile son dönemde yaşanan gerginlik nedeniyle Rusya'nın Prag Büyükelçisi Alexander Zmejevszkij'nin Dışişleri Bakanlığına çağırıldığını söyledi.

AB ve NATO üye ülkelerinde görev yapan Çekya büyükelçilerinin görev yaptıkları ülke hükümetlerinden dayanışma için destek isteyeceğini kaydeden Hamacek, NATO ve AB üyesi ülkelerin de dayanışma kapsamında ortak hareket etmesi ve Rus istihbaratına çalışan diplomatları sınır dışı etme kararı almasını istedi.

Rusya'nın, Çekya'nın Moskova Büyükelçiliğinde çalışan 20 diplomatı sınır dışı etme kararı aldığını ve bununla Çekya Büyükelçiliğinin büyük sıkıntıyla karşı karşıya kaldığını belirten Hamacek, müttefik ülkelerin Çekya Büyükelçiliğinin çalışması konusunda da yardım etmeleri çağrısı yaptı.

Olayın geçmişi

Çekya Başbakanı Andrej Babiş, 17 Nisan'da yaptığı açıklamada, 18 Rus diplomatın Rusya istihbarat servisine çalıştığını ve 2014'te ülkenin Güney Moravya bölgesinde bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamayla ilişkisinin olduğu yönünde ciddi şüpheler olduğunu söylemiş, bu gerekçeyle 18 Rus diplomatın 48 saat içinde ülkeyi terk etmelerinin istendiğini duyurmuştu.

Rusya da Çekya'nın Moskova Büyükelçiliğinde çalışan 20 diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı.