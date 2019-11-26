Son Dakika Haberleri: Çekya, Rusya yanlısı dezenformasyonu en büyük tehdit olarak görüyor
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Çekya, Rusya yanlısı dezenformasyonu en büyük tehdit olarak görüyor

6 saat önce

Çekya Güvenlik Bilgi Servisi (BIS), yayımladığı 2018 güvenlik raporunda, ülkedeki anayasal düzene karşı en büyük tehdidin Rusya yanlısı aktivistlerin yaydığı dezenformasyon olduğunu açıkladı.

Çekya, Rusya yanlısı dezenformasyonu en büyük tehdit olarak görüyor, System.String[]

Çekya Güvenlik Bilgi Servisi (BIS), yayımladığı 2018 güvenlik raporunda, ülkedeki anayasal düzene karşı en büyük tehdidin Rusya yanlısı aktivistlerin yaydığı dezenformasyon olduğunu açıkladı.

Çek Radyosu'nun haberinde, her yıl düzenli olarak ülke güvenliğine yönelik iç ve dış tehditleri ele alan güvenlik raporunun, BIS tarafından kamuoyuyla paylaşıldığı bildirildi.

Raporda yer alan önemli unsurların öne çıkarıldığı haberde, "Rusya yanlısı aktivistlerin, ülkede yaygınlaştırmaya çalıştığı dezenformasyon, anayasal düzene karşı en büyük tehdit olarak değerlendiriliyor." ifadesine yer verildi.

Söz konusu Rusya yanlılarının özelikle Çekya'daki siyasi yapıyı hedef aldıkları belirtilen raporda, bu kişilerin hedefinde NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin de olduğu kaydedildi.

Raporda ayrıca, Rusya yanlısı yanlış bilgilerin milliyetçi, sağ popülist grup ve kişiler tarafından sıklıkla kullanıldığına ve bu kişilerin özellikle göçmen karşıtı faaliyetler içinde bulunduklarına işaret edildi.

Çin'in casusluk faaliyetleri

Ülkedeki sağ ve sol radikal grupların faaliyetlerinde durgunluk yaşandığı belirtilen raporda, Rusya'nın yanı sıra Çin'in de bu ülkede casusluk faaliyetlerini artırdığı belirtildi.

Raporda, Çin'in özellikle eğitim kurumları başta olmak üzere, güvenlik güçleri ve yönetim kademesinde etkili olmaya çalıştığı kaydedildi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 04:42 Kaynak: AA
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