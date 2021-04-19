Çekya Rusya'yı nükleer santral ihalesinden çıkarıyor - Son Dakika

Çekya Rusya'yı nükleer santral ihalesinden çıkarıyor

19.04.2021 23:21
Çekya Rusya'yı nükleer santral ihalesinden çıkarıyor, System.String[]

Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanı Karel Havlicek, Rus nükleer enerji şirketi Rosatom'un "Dukovany Nükleer Enerji Santrali Yeni Ünite İnşası" ihalesine katılacak firmalar listesinden çıkarılacağını belirtti.

Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanı Karel Havlicek, Rus nükleer enerji şirketi Rosatom'un "Dukovany Nükleer Enerji Santrali Yeni Ünite İnşası" ihalesine katılacak firmalar listesinden çıkarılacağını belirtti.

Rusya ve Çekya arasındaki kriz giderek derinleşiyor. Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Karel Havlicek bir Çek gazetesine verdiği röportajda, Rus enerji şirketi Rosatom'un önümüzdeki günlerde resmi olarak "Dukovany Nükleer Enerji Santrali Yeni Ünite İnşası" ihalesine katılacak firmalar listesinden çıkarılacağını bildirdi. Havlicek, söz konusu kararın geçtiğimiz cumartesi günü Çekya Başbakanı Andrej Babis'in yaptığı Vrbietice'deki mühimmat deposundaki patlamada Rus İstihbarat Servisi (GRU) görevlilerinin parmağı olduğu açıklamasının ardından alındığını aktardı.

İhale 6 milyar avro değerinde

Ülkenin güneydoğusunda bulunan Dukovany nükleer enerji santraline yapılacak yeni ünitenin inşasının 2029 yılından önce başlanması öngörülürken, ünitenin 2036 yılında ise test amaçlı kullanıma sunulması hedefleniyor. Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, halen ülkedeki enerji kullanımının yüzde 20'sinin tedarik edildiği santralin yeni ünitesinin inşası ihalesine, Rus enerji firması Rosatom, Amerikan Westinghouse, Fransız EDF ile Güney Kore firması Korea Hydro & Nuclear Power'in katılacağını açıklamıştı. Yaklaşık 6 milyar avro değerindeki ihalenin kazananı ise, önümüzdeki Ekim ayında yapılacak olan parlamento seçimlerinden sonra açıklanacak.

Çekya ve Rusya karşılıklı olarak diplomatları sınır dışı etmişti

Başbakan Babis, Çekya İçişleri Bakanı Jan Hamacek ile geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında 2014 yılında Vrbietiec kentindeki meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği mühimmat deposundaki patlamada rolleri olduğu gerekçesiyle 18 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini açıklamıştı. İddiaları temelsiz ve absürt olarak niteleyen Rusya ise, misilleme olarak 20 Çek diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı. - VARŞOVA

Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Çekya Rusya'yı nükleer santral ihalesinden çıkarıyor - Son Dakika


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