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Çekya Sağlık Bakanlığı: "PCR testleri tanınmaya devam edecek ama antijen testleri tanınmayacak" - Son Dakika

Çekya Sağlık Bakanlığı: "PCR testleri tanınmaya devam edecek ama antijen testleri tanınmayacak"

13.11.2021 21:12
Çekya Sağlık Bakanlığı: "PCR testleri tanınmaya devam edecek ama antijen testleri tanınmayacak"

Çekya Sağlık Bakanı Adam Vojtech, korona virüsün tespit edilmesinde kullanılan PCR testlerinin ülkede tanınmaya devam edeceğini fakat antijen testlerinin tanınmayacağını bildirdi.

Çekya Sağlık Bakanı Adam Vojtech, korona virüsün tespit edilmesinde kullanılan PCR testlerinin ülkede tanınmaya devam edeceğini fakat antijen testlerinin tanınmayacağını bildirdi.

Çekya'da korona virüs salgının yeni dalgası endişesiyle yeni önlemler alınmaya devam ederken, Çekya Sağlık Bakanı Adam Vojtech, ülkede kurulacak yeni hükümetin sağlık ekibi ile yaptığı görüşmenin ardından konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Vojtech mevcut hükümetin istifasını sunması nedeniyle yeni salgın tedbirleri ile ilgili kararları alırken yeni hükümetin sağlık ekibinden görüş aldıklarını belirtti. Kültür ve spor etkinliklerinin yanı sıra restoran ve barlara yalnızca aşılanmış veya son 6 ayda hastalığı atlatan kişilerin girmesine izin veren Avusturya modelinin uygulanması ile ilgili kararın sağlık ekibi tarafından kabul edilmediğini ifade eden Vojtech, korona virüsün tespit edilmesinde kullanılan PCR testlerinin ülkede tanınmaya devam edeceğini fakat antijen testlerinin tanınmayacağını açıkladı. Bakan Vojtech, "Yeni sağlık ekibinin görüşleri beni gerçekten hayal kırıklığına uğrattı. Genelde ne yapmamamız gerektiğini söylüyorlar, ne yapmamız gerektiği konusunda yeni tavsiyelerde bulunmuyorlar fakat yine de yeni kararlar alıp görevden ayrılınca yeni hükümet tarafından eleştirilmek yerine yeni sağlık ekibi ile koordineli bir şekilde karar vermek en doğru yol. Avusturya'da olduğu gibi salgınla mücadele yolunda ilerlemek istemiyorlar ancak PCR için yeterli kapasite varsa kendi kendine yapılan testlerin ve antijen testlerinin kaldırılmasını istiyorlar. Görüşlerine saygı duyuyorum, yeni kararlar pazartesi gününden itibaren geçerli olacak" dedi.

Kurulacak yeni hükümetin sağlık ekibinin, mevcut Sağlık Bakanı'na verdiği listede ise zorunlu aşılama yoluna gidilmemesi fakat aşılamayı teşvik edici girişimlerde bulunulması, ülkeyi kapanma yoluna götürmeme, kendi kendine ve antijen testlerinin kaldırılarak OTN (aşılama, hastalık geçirmiş olma ve test) sisteminin sürdürülmesi, PCR testlerinin ve aşılama merkezlerinin kapasitelerinin arttırılması, tedbirleri uygularken yasaların ve Çekya Anayasası'nın ihlal edilmemesi, bakımevlerindeki yaşlıların 3. doz ile mümkün olan en hızlı şekilde aşılanmaları, Covid-19 tedavisinde monoklonal antikorların ve diğer yaklaşımların kullanımının açıkça tanımlanması gibi kurallar yer aldı. Etkinlik organizatörleri ve kamuoyuna mevcut kurallara uymak için ellerinden gelenin en iyisini yapmaları tavsiye edildi.

Vaka sayısı 2 milyona yaklaştı

Çekya'da salgının başından bu yana 1 milyon 881 bin 206 kişi korona virüse yakalanırken, toplam 31 bin 431 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkede 550'si yoğun bakımda olmak üzere 3 bin 845 kişi ise hastanede yatıyor.

(Özgür Öztürk/İHA)

Çekya Sağlık Bakanlığı: PCR testleri tanınmaya devam edecek ama antijen testleri tanınmayacak

Koronavirüs, Avusturya, PCR Testi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çekya Sağlık Bakanlığı: 'PCR testleri tanınmaya devam edecek ama antijen testleri tanınmayacak' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çekya Sağlık Bakanlığı: "PCR testleri tanınmaya devam edecek ama antijen testleri tanınmayacak" - Son Dakika
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