Çekya, sanayi sektörünü ayakta tutmak için evlerde ısınmayı kısıtlamayı planlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Çekya, sanayi sektörünü ayakta tutmak için evlerde ısınmayı kısıtlamayı planlıyor

17.08.2022 16:26
Çekya, sanayi sektörünü ayakta tutmak için evlerde ısınmayı kısıtlamayı planlıyor

Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanı Jozef Sıkela, doğal gaz kıtlığı yaşanması durumunda ülkenin önemli sanayi sektörlerinin işleyişini sürdürmek için evlerin ısıtılmasına yönelik enerji arzının sınırlandırılacağını söyledi.

Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanı Jozef Sıkela, doğal gaz kıtlığı yaşanması durumunda ülkenin önemli sanayi sektörlerinin işleyişini sürdürmek için evlerin ısıtılmasına yönelik enerji arzının sınırlandırılacağını söyledi.

Bakan Sıkela, Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde basına yaptığı açıklamada, ülkede olası bir doğal gaz kıtlığı nedeniyle acil durum ilan edilmesi durumunda bakanlığın ısınma kurallarına ilişkin yeni bir yönetmelik hazırladığını ifade etti.

Söz konusu yönetmelik doğrultusunda kamu binalarının daha az ısıtılacağını kaydeden Sıkela, evlerin ise 20'den 18 dereceye, banyoların ise 24'ten 19 dereceye düşürüleceğini söyledi.

Sıkela, "Bunu (hanelerin ısıtılmasına yönelik kesintiyi), endüstrinin önemli unsurlarını çalışır durumda tutmaya çalışmak amacıyla yapmak istiyoruz." dedi.

Bakanlık ayrıca artan enerji fiyatları nedeniyle ev başına 204 avro finansal yardım yapılmasının da planlandığını bildirdi.

YORUMLAR
500
Kazakistan ekonomisi yılın 7 ayında yüzde 3,3 büyüdü Kazakistan ekonomisi yılın 7 ayında yüzde 3,3 büyüdü
Kaynak: AA

Kabine, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çekya, sanayi sektörünü ayakta tutmak için evlerde ısınmayı kısıtlamayı planlıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:27 Beşiktaş, İngiliz yıldız için anlaşmaya vardı! Dele Alli geliyor
15:48 İkinci Şenol Can dönemi! Kasımpaşa yeni teknik direktörünü açıkladı
15:40 1 kişi ödü, 141 kişi hastanelik oldu! Mikrop tespit edilen dere suyunun kullanımı yasaklandı
15:23 RTÜK, animasyon filminde kadın karakterlerin yakınlaştığı sahne sebebiyle Netflix'e ceza kesti
15:04 Levent İnanır'dan dayısı Kadir İnanır'ı kızdıracak sözler: Bir cümlesi benim yıldızımı söndürdü
15:04 "Başörtülü psikiyatrist olmaz" demişti! Prof. Dr. Üstün Dökmen'e bir tepki de Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan geldi
14:53 Vatandaşların ihbar ettiği kötü kokan depoda hayvansal ürünler ele geçirildi
14:37 "Adam kazandı" eleştirilerine Muharrem İnce'den cevap: Hadi oradan!
14:31 Galatasaray'dan Nelsson'u alamayan Sevilla stoperini buldu
14:34 ABD'yi kızdıracak hamle! Çin, Rusya'ya asker gönderiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 16:40:45. #1.12#
SON DAKİKA: Çekya, sanayi sektörünü ayakta tutmak için evlerde ısınmayı kısıtlamayı planlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement