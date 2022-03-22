Çekya, savaştan kaçan Ukraynalılara AB içinde dolaşım olanağı sunan vize vermeye başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Çekya, savaştan kaçan Ukraynalılara AB içinde dolaşım olanağı sunan vize vermeye başladı

22.03.2022 20:37
Çekya, savaştan kaçan Ukraynalılara AB içinde dolaşım olanağı sunan vize vermeye başladı

Çekya, savaş nedeniyle Ukrayna'dan kaçmak zorunda kalanlara yönelik sağlanan "özel vize" yerine Avrupa Birliği (AB) içinde dolaşım olanağı sunan vize vermeye başladı.

Çekya, savaş nedeniyle Ukrayna'dan kaçmak zorunda kalanlara yönelik sağlanan "özel vize" yerine Avrupa Birliği (AB) içinde dolaşım olanağı sunan vize vermeye başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yürürlüğe sokulan yeni düzelme kapsamında daha önce Ukrayna'dan gelenlere verilen özel vizelerin yerine söz konusu yeni vizenin yürürlüğe girdiği kaydedildi.

Yeni vizenin savaştan kaçanlara AB içinde dolaşım olanağı sunduğu belirtilirken, yaklaşık 212 bin kişinin bu yeni vizeye geçiş yaptığı bildirildi.

Bu arada Çekya Başbakanı Petr Fiala, Ukrayna'dan gelenlerin sayısının 300 bine ulaştığını duyurdu.

Avusturya'ya gelen sığınmacı sayısı 200 bine yaklaştı

İki ülke arasındaki savaş yaklaşık bir aylık zaman dilimini geride bırakırken, Ukrayna'dan kaçanların sayısı 3,5 milyona ulaştı. Avusturya sınırını ise savaştan kaçan 193 bin kişi geçti.

Ülke sınırını geçenlerin yüzde 80'inin farklı ülkelere gittiği belirtilirken, hali hazırda Avusturya'da kalmak için kayıt yaptıranların sayısının yaklaşık 21 bin olduğu bildirildi.

Avusturya'da çalışma dahil çeşitli sosyal imkanlardan faydalanmak için kayıt yaptırılması öncelik arz ediyor.

YORUMLAR
500
Bodrumspor Başkanı Karakaya; 'Henüz resmi bir girişim yok' Bodrumspor Başkanı Karakaya; 'Henüz resmi bir girişim yok' BM Genel Sekreteri Guterres: 'Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı kazanılamaz' BM Genel Sekreteri Guterres: 'Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı kazanılamaz'

Avrupa Birliği, Avusturya, Ukrayna, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çekya, savaştan kaçan Ukraynalılara AB içinde dolaşım olanağı sunan vize vermeye başladı - Son Dakika


Son Dakika
20:21 Bakan Koca, sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet hakkında konuştu: Peşinen bir taraf suçlu, diğer taraf masum değildir
20:17 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 90 kişi hayatını kaybetti, 17 bin 426 yeni vaka tespit edildi
20:16 Basın toplantısına damga vuran anlar! Hollandalı gazetecinin Rutte'ye soru sorduğu esnada elinin cebinde olması dikkat çekti
19:39 Rus milyarder Roman Abramovich'in Göztepe'yi alacağı iddiası ortalığı karıştırdı! Değeri 3 kat arttı
19:37 Kızının gözü önünde eşini öldüren sanık ruh hastası olduğunu iddia ederek akıl hastanesine yatırılmayı istedi
19:30 Hollanda Başbakanı'ndan savaşla ilgili Türkiye'ye teşekkür: Ankara kilit rol oynuyor
19:14 Rusya'ya bir yaptırım daha! Rus basketbol takımları Avrupa'dan resmen men edildi
19:08 Beşiktaş, teknik adam Valerien Ismael'le anlaştı! Fransız hocanın alacağı ücret de belli oldu
19:01 Ukraynalı başkan yardımcısından Kadirov'u sinirlendirecek tehdit: Çeçenler domuz derisiyle gömülecek
18:52 Milli tenisçi Cem İlkel'in kendisi gibi sporcu olan kız kardeşi trafik kazasında hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 20:45:00. #1.11#
SON DAKİKA: Çekya, savaştan kaçan Ukraynalılara AB içinde dolaşım olanağı sunan vize vermeye başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement