Çekya, Slovakya'nın hava sahasını korumasına yardım edecek

Çekya Başbakanı Petr Fiala, eylülden itibaren Slovakya'nın hava sahasının korunmasına destek vereceklerini söyledi.

Çek basınına konuşan Fiala, Slovakya'nın " Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'ya" komşu olduğunu, bu ülkenin hava sahasının korunmasının kendi ülkesinin de çıkarına olduğunu ifade etti.

Slovakya'nın elinde bulundurduğu Mig-29 tipi savaş uçaklarını F-16'larla değiştireceğini kaydeden Fiala, bu süreçte komşularına destek olacaklarını ve özellikle eylülden itibaren bu ülkenin hava sahasının korunmasında aktif rol üstleneceklerini dile getirdi.

Slovakya Başbakanı Eduard Heger de ülkesinin en az bir yıl Çekya'nın desteğine ihtiyaç duyduğunu belirterek, ellerindeki Rus yapımı Mig-29'ların Ukrayna'ya verilmesine ilişkin yaklaşıma karşı olmadığını kaydetti.