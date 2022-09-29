Çekya sınırında 120'den fazla düzensiz göçmen ve 7 insan kaçakçısı yakaladı - Son Dakika
Üye Girişi

Çekya sınırında 120'den fazla düzensiz göçmen ve 7 insan kaçakçısı yakaladı

29.09.2022 19:06
Çekya sınırında 120'den fazla düzensiz göçmen ve 7 insan kaçakçısı yakaladı

Çekya, Slovakya sınırında hafta başında yeniden başlattığı kontroller kapsamında, dün geceden itibaren 120'den fazla düzensiz göçmen ve 7 insan kaçakçısı yakalandığını duyurdu.

Çekya, Slovakya sınırında hafta başında yeniden başlattığı kontroller kapsamında, dün geceden itibaren 120'den fazla düzensiz göçmen ve 7 insan kaçakçısı yakalandığını duyurdu.

Çekya Yabancılar Polisi Müdürü Milan Majer, basına yaptığı açıklamada, ülkenin Slovakya sınırındaki 27 geçiş noktasında 500 polis ve 60 gümrük görevlisinin kontrollerde görev aldığını bildirdi.

Majer, dün geceden itibaren söz konusu sınırlarda 120'den fazla düzensiz göçmen ve 7 insan kaçakçısının yakalandığını söyledi.

İçişleri Bakanı Vıt Rakusan da sınırdaki kontrollerin geçici bir uygulama olduğunu, 10 gün sonra uzatılıp uzatılmamasına karar vereceklerini dile getirdi.

Çekya Başbakanı Peter Fiala, düzensiz göçmen sayısındaki artış nedeniyle Slovakya sınırında yeniden kontrollerin başlayacağını açıklamıştı.

Çekya'nın ardından Avusturya'nın da bu ülke sınırında kontrollere başlamasının ardından Slovakya Başbakanı Eduard Heger, iki komşu ülkenin aldığı bu karara tepki göstermiş, düzensiz göçle mücadelenin Avrupa Birliği (AB) sınırları dışında yürütülmesi gerektiğini, özellikle Sırbistan sınırındaki kontrollerin yoğunlaştırılması için Macaristan'a destek verilmesinin önemine işaret etmişti.

YORUMLAR
500
Uluslararası akademisyenler 'Ekonomik Dönüşüm Zirvesi'nde konuştu Uluslararası akademisyenler 'Ekonomik Dönüşüm Zirvesi'nde konuştu Türkiye'nin de katıldığı 21. Uluslararası Cezayir Turizm Fuarı başladı Türkiye'nin de katıldığı 21. Uluslararası Cezayir Turizm Fuarı başladı
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Slovakya, Milan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çekya sınırında 120'den fazla düzensiz göçmen ve 7 insan kaçakçısı yakaladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:22 Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra yurtdışına kaçmak isterken yakalanan HDP'li Semra Güzel 15 yıla kadar hapisle yargılanacak
19:07 Beşiktaşlı Salih Uçan'dan milli takım sitemi: Gitmeyeceğimi biliyordum
18:44 N'Koudou'dan Beşiktaş'a kötü haber! Fenerbahçe maçında oynayamayacak
18:07 Beşiktaşlı Josef de Souza, Fenerbahçe derbisi öncesi konuştu: Savaşan bir takım olacağız
18:07 Hindistan'da 1 yıldır yemek yiyemeyen adamın midesinden çok sayıda kaşık çıktı!
17:54 Avrupa ülkesinde kırmızı bültenle aranıyordu! İstanbul'da yakayı ele verdi
17:25 Hande Sarıoğlu'nun pembe transparan kazağına yorum yağdı: Tüm için görünüyor
17:16 Konutta orta ve üst gelir grubu için yeni kampanya! Sektör temsilcileri ilk toplantı yapıldı
17:14 Sosyal konut projesinin hangi illerde başlayacağı belli oldu! İnşaat seviyesi %50 oranına yaklaşınca sözleşmeler imzalanacak
17:14 ABD'nin silah ambargosunu kaldırdı! Türkiye'nin Kıbrıs'taki askeri gücü dikkat çekiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2022 19:31:35. #1.12#
SON DAKİKA: Çekya sınırında 120'den fazla düzensiz göçmen ve 7 insan kaçakçısı yakaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement