Çekya sınırında 120'den fazla düzensiz göçmen ve 7 insan kaçakçısı yakaladı

Çekya, Slovakya sınırında hafta başında yeniden başlattığı kontroller kapsamında, dün geceden itibaren 120'den fazla düzensiz göçmen ve 7 insan kaçakçısı yakalandığını duyurdu.

Çekya Yabancılar Polisi Müdürü Milan Majer, basına yaptığı açıklamada, ülkenin Slovakya sınırındaki 27 geçiş noktasında 500 polis ve 60 gümrük görevlisinin kontrollerde görev aldığını bildirdi.

Majer, dün geceden itibaren söz konusu sınırlarda 120'den fazla düzensiz göçmen ve 7 insan kaçakçısının yakalandığını söyledi.

İçişleri Bakanı Vıt Rakusan da sınırdaki kontrollerin geçici bir uygulama olduğunu, 10 gün sonra uzatılıp uzatılmamasına karar vereceklerini dile getirdi.

Çekya Başbakanı Peter Fiala, düzensiz göçmen sayısındaki artış nedeniyle Slovakya sınırında yeniden kontrollerin başlayacağını açıklamıştı.

Çekya'nın ardından Avusturya'nın da bu ülke sınırında kontrollere başlamasının ardından Slovakya Başbakanı Eduard Heger, iki komşu ülkenin aldığı bu karara tepki göstermiş, düzensiz göçle mücadelenin Avrupa Birliği (AB) sınırları dışında yürütülmesi gerektiğini, özellikle Sırbistan sınırındaki kontrollerin yoğunlaştırılması için Macaristan'a destek verilmesinin önemine işaret etmişti.