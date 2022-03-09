Çekya Slovakya'ya 650 asker gönderecek - Son Dakika

Çekya hükümeti, NATO'nun doğu kanadının güçlendirilmesi kapsamında Slovakya'ya 650 asker göndermeye karar verdi.

Slovakya hükümeti, son günlerde artan Rus tehdidinden korunmak amacıyla NATO askerlerinden oluşan 2 bin 100 kişilik birliğin ülkeye girişini onayladı. Çek askerleri tarafından komuta edilecek birlik, 700 Alman, 600 Çek, 400 ABD'li, 200 Hollandalı, 100 Polonyalı ve 100 Sloven askerden oluşacak. Birlik Slovakya'nın korunmasını sağlamak için Patriot hava savunma sistemi ve Sentinel radar teknolojisi de dahil olmak üzere NATO tarafından sağlanan teçhizatı kullanacak.

Çekya tarafından gönderilecek olan 650 askerin 600'ü Slovakya'nın korunmasını sağlarken, diğer 50 asker ise daha önce gönderilen 100 asker ile birlikte Slovakya'nın Liptovsky Mikulas şehri yakınlarında Ukraynalı mülteciler için bir insani üs inşa edecek ve bu üssün işletilmesinden sorumlu olacaklar.

Henüz mecliste onaylanmadı

Çekya hükümetinin aldığı Slovakya'ya asker gönderme kararı henüz mecliste onaylanmazken, Çekya Savunma Bakanı Jana Cernochova yaptığı açıklamada, "Yetkilendirmenin en kısa sürede onaylanacağına inanıyorum. Putin'in eşi görülmemiş Ukrayna işgali ışığında, bu kararı ertelemek için zaman yok. Slovak ortaklarımıza mümkün olan en kısa sürede komuta edeceğimiz bir savunma birliği kurmalarında yardım etmek istiyoruz" dedi.

Pazartesi günü 100 asker gönderilmişti

Çekya geçtiğimiz pazartesi günü Slovak ordusunun Ukrayna'dan gelen mülteciler için bir çadır kent inşa etmesine yardım etmek için Slovakya'ya 100 asker ve askeri teçhizat göndermişti. Çek Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Pardubice ve Lipnik nad Becvou şehirlerindeki lojistik destek ekiplerimiz Slovakya'ya doğru yola çıkıyor. Orada Ukrayna'dan gelen dört yüz mülteci için insani bir üs kuracaklar" ifadeleri kullanılmıştı.

Çekya'dan Slovakya'ya giden askerler 30 Haziran 2023'e kadar görevde kalacaklar ve bu süre içerisindeki savunma maliyetinin yaklaşık 540 milyon kron (yaklaşık 21,5 milyon euro) olacağı tahmin ediliyor. - PRAG