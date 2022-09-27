Çekya, düzensiz göç nedeniyle Slovakya sınırında yeniden kontrollere başlıyor - Son Dakika
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Çekya, düzensiz göç nedeniyle Slovakya sınırında yeniden kontrollere başlıyor

27.09.2022 14:50
Çekya, düzensiz göç nedeniyle Slovakya sınırında yeniden kontrollere başlıyor

Çekya, son aylarda düzensiz göçmen sayılarındaki artış nedeniyle Slovakya sınırındaki 27 geçiş noktasında yeniden kontrollere başlanacağını duyurdu.

Çekya, son aylarda düzensiz göçmen sayılarındaki artış nedeniyle Slovakya sınırındaki 27 geçiş noktasında yeniden kontrollere başlanacağını duyurdu.

Çekya Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bu yılın başından itibaren büyük çoğunluğu Suriye'den olmak üzere yaklaşık 12 bin kişinin yasa dışı yollarla ülkeye girdiği, bu sayının 2015'te yaşanan mülteci krizi döneminden yüksek olduğu belirtildi.

Açıklamada, perşembeden itibaren iki ülke arasındaki 27 geçiş noktasında yeniden kontrollerin başlayacağı kaydedilerek, bu yıl yaklaşık 125 insan kaçakçısının yakalandığı ifade edildi.

Çekya'nın komşusu Slovakya'ya sınırının 251 kilometre uzunluğunda olduğu belirtilen açıklamada, polisin olanaklar dahilinde ülke sınırını koruyacağı aktarıldı.

Kontrollerin öncelikli olarak 10 gün süreceği kaydedilen açıklamada, komşu ülkeyle yapılan iş birliği ve mevcut durum göz önünde bulundurularak, sürenin uzatılıp uzatılmamasına karar verileceği bildirildi.

Çekya, savaştan kaçan 400 bini aşkın Ukraynalıyı kabul etti

Ukrayna'ya sınırı olan ülkeler arasında yer alan Çekya, savaşın başladığı süreçten bu yana 400 binin üzerinde Ukraynalıyı kabul etmiş, bu kişilere çeşitli sosyal haklardan faydalanmalarını sağlayan, farklı Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere geçişlerini kolaylaştıran uzun oturum vizeleri vermişti.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Slovakya, Suriye, Güncel, Son Dakika

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