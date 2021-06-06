Çekya-Türkiye: 1-3

SALON: Desportivo Municipal

HAKEMLER: Pedro Lopes Pinto (Portekiz), Dominik Biegajlo (İngiltere)

ÇEKYA: Vasina, Patocka, Finger, Galabov, Sedlacek, Bartunek, Monik (L) (Hadrava, Spulak, Bartos, Michalek, P.Bartos)TÜRKİYE: Oğuzhan, Murat, Burak, Bedirhan, Adis, Yiğit, Beytullah (L) (Ahmet, Efe, Kaan, Mustafa, Arda)SETLER: 18-25, 14-25, 25-19, 20-25SÜRE: 98 dakika (23',22',26',27')

Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi C Grubu'ndaki altıncı ve son maçında Çekya'yı 3-1 mağlup etti ve grubunu namağlup zirvede tamamladı.

Filenin Efeleri, 19-20 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final müsabakalarında ev sahibi Belçika'nın yanı sıra Estonya ve Ukrayna ile mücadele edecek.

- İstanbu