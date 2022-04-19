Çekya, Ukrayna'daki olası savaş suçlarını araştırıyor - Son Dakika
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Çekya, Ukrayna'daki olası savaş suçlarını araştırıyor

19.04.2022 19:44
Çekya, Ukrayna'daki olası savaş suçlarını araştırıyor

Çekya'da polis, Ukrayna'da savaştan kaçan sığınmacılarla görüşerek, bu ülkedeki olası savaş suçlarını araştırıyor.

Çekya'da polis, Ukrayna'da savaştan kaçan sığınmacılarla görüşerek, bu ülkedeki olası savaş suçlarını araştırıyor.

Prag'da bulunan yüksek savcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'da olası savaş suçlarını araştırmak için Çekya Organize Suçlarla Mücadele Şubesinin görevlendirildiğini bildirildi.

Açıklamada, ülkeye gelen Ukraynalılarla görüşerek, yaptıkları açıklamaların kayıt altına alınacağı ifade edildi.

Bu arada İçişleri Bakanlığı, ülkeye giriş yapan sığınmacıların yetkililerle irtibata geçmesi ve şahit oldukları olası savaş suçlarını aktarmaları için çağrıda bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, bu ayın başında Çekya'ya yaptığı ziyarette, sığınmacıların olası savaş suçlarına ilişkin ifadelerine başvurulması ve elde edilen verilerin kayıt altına alınması talebinde bulunmuştu.

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Ukrayna, Savaş, Polis, Prag, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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