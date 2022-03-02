Çekya, Ukrayna'dan gelen mülteciler nedeniyle 4 Mart'tan itibaren OHAL ilan etti - Son Dakika
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Çekya, Ukrayna'dan gelen mülteciler nedeniyle 4 Mart'tan itibaren OHAL ilan etti

02.03.2022 22:44
Çekya, Ukrayna'dan gelen mülteciler nedeniyle 4 Mart'tan itibaren OHAL ilan etti

Çekya hükümeti, Ukrayna'dan gelen mülteci sayısının artması nedeniyle 4 Mart'tan itibaren ülke genelinde olağanüstü hal ilan (OHAL) etti.

Çekya hükümeti, Ukrayna'dan gelen mülteci sayısının artması nedeniyle 4 Mart'tan itibaren ülke genelinde olağanüstü hal ilan (OHAL) etti.

Rusya'nın Ukrayna ilerleyişi devam ederken, yüzbinlerce Ukraynalı ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Çekya hükümeti, bugün yaptığı Bakanlar Kurulu toplantısında son günlerde Ukrayna'dan gelen mülteci sayısının artması nedeniyle 4 Mart'tan itibaren ülke genelinde olağanüstü hal ilan (OHAL) etme kararı aldı. Çekya İçişleri Bakanı Vit Rakusan hükümet toplantısından sonra yaptığı açıklamada, "Sadece Ukrayna'dan gelen insanlara ve onlarla ilgilenenlere yardım etmek için olağanüstü hal ilan ediyoruz. OHAL ile Ukrayna'dan gelen mültecilere daha fazla konfor ve Çek vatandaşları için daha fazla güvenlik sağlayacağız. İlan edilen OHAL'in günlük yaşantıda herhangi bir değişiklik yaratmayacağını belirtmek isterim" dedi.

"20 bin mülteci geldi"

Çekya Başbakanı Petr Fiala ise mecliste yaptığı konuşmada, "Şimdiye kadar, Ukrayna'dan 20 bin mülteci geldi. Bunlardan ise 13 bin 977 mülteci ise kendilerini yabancılar polisine kaydettirdi. Çoğu Prag'da ve Orta Bohemya Bölgesi'ne gelmiş durumdalar. Ukraynalıların çalışma izni olmadan işgücü piyasasına girebilmeleri için gerekli düzenlemeleri yapacağız. İlk etapta ise 5 bin Ukraynalı mülteciye maddi yardımda bulunacağız. Tüm bölgelerimizde Ukraynalılar için yardım noktaları kuracağız. Bu kayıt noktaları ülkeye kayıt ile tıbbi muayeneye kadar birçok görevi üstelenecek" dedi. - PRAG

Çekya, Ukrayna'dan gelen mülteciler nedeniyle 4 Mart'tan itibaren OHAL ilan etti
Çekya, Ukrayna'dan gelen mülteciler nedeniyle 4 Mart'tan itibaren OHAL ilan etti

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Son dakika haber | Çekya, Ukrayna'dan savaştan kaçanlara yardım için OHAL ilan edilebilir Son dakika haber | Çekya, Ukrayna'dan savaştan kaçanlara yardım için OHAL ilan edilebilir Rusya, Ukrayna ile müzakerelerin 3 Mart'ta sabah Belarus sınırındaki Brest'te gerçekleştirileceğini bildirdi. Rusya, Ukrayna ile müzakerelerin 3 Mart'ta sabah Belarus sınırındaki Brest'te gerçekleştirileceğini bildirdi.

Olağanüstü Hal, Ukrayna, Mülteci, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çekya, Ukrayna'dan gelen mülteciler nedeniyle 4 Mart'tan itibaren OHAL ilan etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çekya, Ukrayna'dan gelen mülteciler nedeniyle 4 Mart'tan itibaren OHAL ilan etti - Son Dakika
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