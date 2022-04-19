Çekya, Ukrayna'nın hasar gören tank ve zırhlı araçlarını onaracak - Son Dakika
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Çekya, Ukrayna'nın hasar gören tank ve zırhlı araçlarını onaracak

19.04.2022 23:15
Çekya, Ukrayna'nın hasar gören tank ve zırhlı araçlarını onaracak

Çekya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın talebi ve Hükümetlerarası Savunma İşbirliği Ajansı'nın (AMOS) aracılığıyla hasar görmüş Ukrayna tanklarının ve zırhlı araçlarının Çekya'da onarılacağını açıkladı.

Çekya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın talebi ve Hükümetlerarası Savunma İşbirliği Ajansı'nın (AMOS) aracılığıyla hasar görmüş Ukrayna tanklarının ve zırhlı araçlarının Çekya'da onarılacağını açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Çekya'dan Ukrayna'ya bir destek daha geldi. Çekya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın savaş sırasında hasar gören tankların ve diğer zırhlı araçların onarımı için Çekya ve Slovakya'ya yaptığı resmi başvuruyu olumlu karşıladıklarını açıklayarak, Hükümetlerarası Savunma İşbirliği Ajansı'nın (AMOS) aracılığıyla hasar görmüş Ukrayna tanklarının ve zırhlı araçlarının Çekya'da onarılacağını aktardı.

Savunma Bakanı Jana Cernochova yaptığı açıklamada, "Çekya olarak Ukrayna tarafının, kurulumu gereken veya çatışmalarda hasar gören yer ekipmanlarının onarımında işbirliği talebine resmi olarak olumlu yaklaşan ilk ülke olduk. Bu Rus saldırılarına maruz kalan Ukrayna'ya olan tam desteğimizin bir diğer göstergesidir" dedi.

Çekya Savunma Bakanlığı, küçük ölçekli hasarların Ukrayna tarafından onarılacağını, daha nitelikli işlerin ise Çekya tarafından yapılacağı ifade ederek, T-64 tipi tanklar ile BTR ve BRDM tipi zırhlı araçların onarımının gerçekleştirileceğini belirtti.

Çekya, Ukrayna'ya Rus saldırılarının başladığı ilk günden bugüne kadar yaklaşık 60 milyon euroluk silah ve askeri teçhizat yardımında bulunurken, Rusya geçtiğimiz günlerde Sovyet yapımı T-72 tipi tankların Ukrayna'ya hibe edilmesi nedeniyle Çekya'ya diplomatik nota vermişti.

(Özgür Öztürk/İHA)

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Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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