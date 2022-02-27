Çekya, Ukrayna'ya 16,5 milyon euroluk ek silah gönderecek - Son Dakika
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Çekya, Ukrayna'ya 16,5 milyon euroluk ek silah gönderecek

27.02.2022 18:02
Çekya, Ukrayna'ya 16,5 milyon euroluk ek silah gönderecek

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin, Çekya Başbakanı Petr Fiala'yı arayarak ek silah talebinde bulunmasının ardından Çekya, Ukrayna'ya 400 milyon kron (yaklaşık 16,5 milyon euro) değerinde ek silah ve askeri teçhizat gönderecek.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin, Çekya Başbakanı Petr Fiala'yı arayarak ek silah talebinde bulunmasının ardından Çekya, Ukrayna'ya 400 milyon kron (yaklaşık 16,5 milyon euro) değerinde ek silah ve askeri teçhizat gönderecek.

Çekya Başbakanı Petr Fiala bugün bir televizyon kanalına verdiği demeçte Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin kendisini arayarak ek silah talebinde bulunduğunu, Çekya'nın ise bu talebe olumlu yanıt verdiğini söyledi. Başbakan Fiala, bugün acil koduyla toplanan Bakanlar Kurulu toplantısında onaylanan karar sonrasında, gönderilecek olan silah ve askeri teçhizatın öğleden sonra yola çıkacağını duyurdu.

"EN KARANLIK SENARYO GERÇEKLEŞİYOR"

Başbakan Petr Fiala, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırı hakkında, "En karanlık senaryo gerçekleşiyor. Bu bir bölgeye değil tüm Ukrayna'ya yönelik bir saldırı. Korkunç bir durum. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile iki kere görüştüm. Ne diyebilirim ki. Savaşta olan bir ülkenin lideri ile konuştum. Bana yardım edip edemeyeceğimizi sordu. Özel silahlar ve askeri teçhizat istedi. Bunu sağlayabileceğimizi söyledim" ifadelerini kullandı.

"YARDIMIN DETAYINI SÖYLEMEYECEĞİZ"

Çekya Savunma Bakanı Jana Cernochova ise yaptığı açıklamada "Ukrayna'ya yardım olarak göndereceğimiz ek silah ve askeri teçhizatları onayladık. 400 milyon kron (yaklaşık 16,5 milyon euro) değerindeki yardım bugün öğleden sonra yola çıkacak. Yardımın detayını söylemeyeceğiz" dedi.

İLK YARDIM UKRAYNA'YA ULAŞTI

Çekya Savunma Bakanlığı sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Çekya'nın Ukrayna'ya dün yolladığı 188 milyon kron (yaklaşık 7,6 milyon euro) değerindeki 30 bin tabanca, 7 bin tüfek, 3 bin makineli tüfek, yaklaşık 100 adet keskin nişancı tüfeği ve yaklaşık bir milyon mermi ile daha önce söz verilen 4 bin 6 adet 152 mm'lik top mermisinden oluşan askeri yardımın bugün Ukrayna'ya ulaştığını açıkladı.

(Özgür Öztürk/İHA)

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Kaynak: İHA

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