Son Dakika Haberleri: Çekya ve Danimarka'dan Rusya'ya Uyarı

Çekya ve Danimarka'dan Rusya'ya Uyarı

39 dakika önce

Çekya ve Danimarka Dışişleri Bakanları, Rusya'yı Ukraynalı denizcileri bırakması konusunda uyardı.

Çekya ve Danimarka'dan Rusya'ya Uyarı, System.String[]
Çekya ve Danimarka Dışişleri Bakanları, Rusya'yı Ukraynalı denizcileri bırakması konusunda uyardı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin'in daveti üzerine Ukrayna'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Danimarka Dışişleri Bakanı Andres Samuelsen ve Çekya Dışişleri Bakanı Tomaş Petrşiçek, Ukrayna konusunda Rusya'yı uyardı. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Andres Samuelsen ve Tomaş Petrşiçek'in Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne güçlü destek verdiklerini, gözaltında bulunan denizcilerin ise derhal serbest bırakılması gerektiğini ifade ettikleri" bildirildi. Açıklamada, 18 Şubat'ta Brüksel'de yapılacak Avrupa Birliği toplantısında "Rusya'ya karşı uygulanabilecek yaptırımlar"ın konuşulacağı belirtildi.

Gnutova'da ve Mariopol Limanı'ndaki gümrük kontrol noktalarını da ziyaret eden iki konuk bakan, Ukrayna Devlet Sınır Teşkilatı Deniz Muhafız gemilerinden biriyle Azak Denizi'nde bir araştırma gezisi yaptı. - KİEV

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:22 Kaynak: İHA

Ukrayna, Danimarka, Rusya Federasyonu, Politika
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