Çekya ve Slovakya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı rekor kırmaya devam ediyor - Son Dakika

Çekya ve Slovakya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı rekor kırmaya devam ediyor

07.10.2020 16:41
Çekya ve Slovakya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı rekor kırmaya devam ediyor, System.String[]

Son dönemde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışlar nedeniyle geçen hafta acil durum ilan eden Çekya ve Slovakya'da günlük vaka sayısında yeni rekorlar kırıldı.

Son dönemde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışlar nedeniyle geçen hafta acil durum ilan eden Çekya ve Slovakya'da günlük vaka sayısında yeni rekorlar kırıldı.

Çekya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 4 bin 457 ile rekor sayıda yeni vaka tespit edildi. Ülkedeki toplam vaka sayısı 90 bin 22'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 794'e yükseldi.

Hastanede tedavi gören hasta sayısının 1387'ye ulaştığı belirtilen açıklamada ayrıca hastaların 326'sının durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Çekya Sağlık Bakanı Roman Prymula, salgındaki artış nedeniyle önümüzdeki günlerde tedbirlerin arttırılacağını ifade etti.

Slovakya'da ise son 24 saatte 877 ile rekor seviyede yeni vaka görüldü.

Slovakya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkedeki toplam vaka sayısı 14 bin 689'a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 55'e yükseldi.

Slovakya Başbakanı Igor Matovic, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çok zor günler bizleri bekliyor ve kesinlikle yeni rekorlar kırılacak. Şahsi beklentim ise geçen hafta alınan önlemlerin etkisi hafta sonu görülecek." ifadelerini kullandı.

Polonya, Avusturya ve Macaristan'da da artış devam ediyor

Polonya'da son 24 saatte 3 bin 3 yeni vaka tespit edilirken, artan vaka sayılarına dikkati çeken Sağlık Bakanı Adam Niedzielski, alınan tedbirlere uymayanlara karşı "sıfır tolerans" gösterileceğini söyledi.

Can kayıplarına ve salgının ciddi oranda yayılmayı sürdürdüğüne dikkati çeken Niedzielski, bu süreçte "bencilce davranılmaması" gerektiğini, özellikle maske zorunluluğunun bulunduğu yerlerde bu kurala uymayanların ağır şekilde cezalandırılacağını ifade etti.

Polonya'da toplam vaka sayısı 107 bin 319'a, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 792'e çıktı.

Avusturya'da son 24 saatte bin 29 yeni vaka tespit edilirken, toplam virüs bulaşanların sayısı 51 bin 382, toplam can kaybı ise 844 olarak kayıtlara geçti.

Macaristan'da ise 24 saatte 816 yeni vaka tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 33 bin 114'e, toplam ölü sayısı 877'ye yükseldi.

112 Acil, Slovakya, Polonya, Roman, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çekya ve Slovakya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı rekor kırmaya devam ediyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Irak ve Suriye'ye asker gönderilmesine ilişkin tezkere 1 yıl uzatıldı 65 suç kaydı bulunan 15 yaşındaki şahıs, hapisten çıktığı gibi yine çaldı yine tutuklandı F.Bahçe ve Beşiktaş'ı çalıştıran Daum'dan çarpıcı sözler: Beni dolandırmaya kalkıştı Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: SİHA'lar olmasa çok fazla can kaybı olurdu TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu Temizlik personelinin işine olan tutkusu o anları kaydeden vatandaşı mest etti Alışveriş yapmak için gittiği mağazada beğendiği avize kafasına düştü Son Dakika! Putin'in "ateşkes" çağrısına Aliyev'den yanıt: Çatışmalar sona erdikten sonra Ermenistan ile görüşmelere yeniden başlayacağız
GATA'daki görevinden alınan Ali Edizer'e Mesut Yılmaz'a hakaretten suç duyurusu GATA'daki görevinden alınan Ali Edizer'e Mesut Yılmaz'a hakaretten suç duyurusu         
18:12
Türkiye'nin önde gelen iş insanı Jak Kamhi yaşamını yitirdi Türkiye'nin önde gelen iş insanı Jak Kamhi yaşamını yitirdi         
17:43
Meteoroloji'nin turuncu kodlu uyarısının ardından bir ikaz da Vali'den geldi Meteoroloji'nin turuncu kodlu uyarısının ardından bir ikaz da Vali'den geldi         
17:29
Milli basketbolcu Semih Erden, saadet zincirine 1 milyon 358 bin TL kaptırdı Milli basketbolcu Semih Erden, saadet zincirine 1 milyon 358 bin TL kaptırdı         
16:49
Yüzünde 25 kiloluk tümörle yaşayan talihsiz adam, 5 ameliyatın ardından artık gülüyor Yüzünde 25 kiloluk tümörle yaşayan talihsiz adam, 5 ameliyatın ardından artık gülüyor         
16:12
Hazine'nin 2,5 milyar dolarlık tahvil ihracına 3 katı talep geldi Hazine'nin 2,5 milyar dolarlık tahvil ihracına 3 katı talep geldi         
15:59
Ebru Şahin, Hercai'deki başarılı performansıyla Twitter dünya gündeminde 22 saat kaldı Ebru Şahin, Hercai'deki başarılı performansıyla Twitter dünya gündeminde 22 saat kaldı         
15:42
En acı an! Denizde boğulan kişinin cansız bedeni çıkartıldığı esnada yakınları sinir krizi geçirdi En acı an! Denizde boğulan kişinin cansız bedeni çıkartıldığı esnada yakınları sinir krizi geçirdi         
15:18
Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti         
14:49
Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı         
14:38
Eşini zincire bağlayıp tırnaklarını söken koca, işkence için özel oda yapmış Eşini zincire bağlayıp tırnaklarını söken koca, işkence için özel oda yapmış         
14:16
Araç kiraladığı sırada imzaladığı senet yüzünden patronken işçi durumuna düştü Araç kiraladığı sırada imzaladığı senet yüzünden patronken işçi durumuna düştü         
12:32
Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular         
10:52
Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı         
10:29
Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı         
10:16
Eşi vefat eden Özgü Namal'ın hayatındaki acı tesadüf! Kurtlar Vadisi'ndeki sahne gerçek oldu Eşi vefat eden Özgü Namal'ın hayatındaki acı tesadüf! Kurtlar Vadisi'ndeki sahne gerçek oldu         
09:00
Şili'de polis şiddeti bitmiyor! Genci köprüden attılar, gösteriler yeniden alevlendi Şili'de polis şiddeti bitmiyor! Genci köprüden attılar, gösteriler yeniden alevlendi         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2020 18:32:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çekya ve Slovakya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı rekor kırmaya devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei