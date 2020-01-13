Çekya ve Tayvan'ın başkentleri arasında imzalanan anlaşmaya Çin'den tepki - Son Dakika
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Çekya ve Tayvan'ın başkentleri arasında imzalanan anlaşmaya Çin'den tepki

22 dakika önce

Çekya'nın başkenti Prag ve Tayvan'ın başkenti Taipei arasında imzalanan ortaklık anlaşmasına Çin tepki gösterdi.

Çekya ve Tayvan'ın başkentleri arasında imzalanan anlaşmaya Çin'den tepki, System.String[]

Çekya'nın başkenti Prag ve Tayvan'ın başkenti Taipei arasında imzalanan ortaklık anlaşmasına Çin tepki gösterdi.

Çin'in başkenti Pekin ile benzeri bir anlaşmanın 3 ay önce sonlandırılmasının ardından başkent Prag'da iki şehrin belediye başkanları arasında anlaşma imzalandı.

Prag Belediye Başkanı Zdenek Hrib ve Taipei Belediye Başkanı Ko Wen-je arasında imzalanan anlaşma kapsamında, çeşitli alanlarda mutabakat zaptı imzalanmasının yanı sıra iki şehrin hayvanat bahçeleri arasında da iş birliği yapılacağı kaydedildi.

Çekya'nın Tayvan ile yaptığı anlaşmaya tepki gösteren Çin, Prag'da yapılacak çeşitli etkinliklerini iptal etti.

Çin ve Çekya arasında anlaşmanın sonlandırılmasına, Çin Prag'dan Tayvan'ı tanımamasını talep etmiş ancak Prag bu talebi kabul etmemişti.

Tayvan'ın statüsü

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine Çan Kayşek (Chiang, Kai-shek) ve bazı hükümet üyeleri Tayvan'a yerleşerek 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmiş ancak "milliyetçi Çin" olarak da adlandırdıkları Tayvan'ın, Çin tarafından bağımsızlığı kabul edilmemişti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Taipei, Tayvan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 08:00 Kaynak: AA
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