Çekya ve Tayvan'ın başkentleri arasında imzalanan anlaşmaya Çin'den tepki - Son Dakika

Çekya'nın başkenti Prag ve Tayvan'ın başkenti Taipei arasında imzalanan ortaklık anlaşmasına Çin tepki gösterdi.

Çin'in başkenti Pekin ile benzeri bir anlaşmanın 3 ay önce sonlandırılmasının ardından başkent Prag'da iki şehrin belediye başkanları arasında anlaşma imzalandı.

Prag Belediye Başkanı Zdenek Hrib ve Taipei Belediye Başkanı Ko Wen-je arasında imzalanan anlaşma kapsamında, çeşitli alanlarda mutabakat zaptı imzalanmasının yanı sıra iki şehrin hayvanat bahçeleri arasında da iş birliği yapılacağı kaydedildi.

Çekya'nın Tayvan ile yaptığı anlaşmaya tepki gösteren Çin, Prag'da yapılacak çeşitli etkinliklerini iptal etti.

Çin ve Çekya arasında anlaşmanın sonlandırılmasına, Çin Prag'dan Tayvan'ı tanımamasını talep etmiş ancak Prag bu talebi kabul etmemişti.

Tayvan'ın statüsü

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine Çan Kayşek (Chiang, Kai-shek) ve bazı hükümet üyeleri Tayvan'a yerleşerek 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmiş ancak "milliyetçi Çin" olarak da adlandırdıkları Tayvan'ın, Çin tarafından bağımsızlığı kabul edilmemişti.