Çekya\'da uçaklara peş peşe bomba ihbarları! Güvenlik alarmı verildi

Avrupa hava sahasında son günlerde art arda yapılan bomba ihbarları, havalimanlarını ve hava yolu şirketlerini alarma geçirdi. AFP'nin aktardığı bilgilere göre özellikle Çekya, Bulgaristan ve İtalya bağlantılı uçuşları hedef alan tehditler nedeniyle güvenlik önlemleri artırıldı. İhbarların büyük bölümünün asılsız olduğu belirlenirken, yetkililer tehditlerin kaynağını araştırmaya başladı.

PRAG'A GİDEN UÇAKLARDA BOMBA ALARMI

Çekya'da Prag Havalimanı'na ulaşan tehdit mesajlarının ardından polis ekipleri harekete geçti. Havalimanı yetkilileri, bomba ihbarlarının kimliği belirsiz kişiler tarafından elektronik posta yoluyla gönderildiğini açıkladı.

5 Kasım'da Atina, Dublin, Glasgow ve Newcastle'dan Prag'a gelen dört uçak güvenlik incelemesine alındı. Uçakların tamamı güvenli şekilde iniş yaparken, yolcuların tahliyesinin ardından gerçekleştirilen aramalarda patlayıcı maddeye rastlanmadı.

Çek polisi, tehditlerin inandırıcılığını düşük değerlendirdiklerini ancak gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını bildirdi.

SAVAŞ UÇAKLARI HAVALANDI

Bomba ihbarları yalnızca Çekya ile sınırlı kalmadı. Fransa, İtalya ve Bulgaristan'da savaş uçakları, tehdit alan yolcu uçaklarına eşlik etmek üzere havalandı.

Dublin'den Roma'ya giden Aer Lingus uçağı, Fransız savaş uçaklarının eşliğinde Paris yakınlarındaki Evreux askeri hava üssüne indirildi. Madrid, Kopenhag ve Londra'dan Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya giden üç Ryanair uçağı da güvenlik alarmı nedeniyle askeri eskort altında uçtu.

Londra'dan Sofya'ya hareket eden uçak Filibe'ye, Milano'dan Varşova'ya giden başka bir uçak ise Viyana'ya yönlendirildi. Kontrollerde patlayıcı bulunmadı.

TEHDİT MESAJLARINDA RUSYA BAĞLANTILI GRUBUN ADI GEÇTİ

AFP'nin incelediği bazı tehdit mesajlarında, kendilerini "Male State savaşçıları" olarak tanıtan kişilerin ifadeleri yer aldı. Rusya'da aşırı sağcı bir hareket olarak bilinen Male State'in adı mesajlarda geçse de tehditleri gerçekten bu grubun gönderdiği doğrulanamadı.

Mesajların kaynağı ve olayların birbiriyle bağlantılı olup olmadığına ilişkin soruşturmalar sürüyor.

AVRUPA'DA UÇUŞ GÜVENLİĞİ İÇİN ÖNLEMLER ARTIRILDI

Avrupa Birliği Ulaştırma Komiseri Apostolos Tzitzikostas, olayların bağlantılı olup olmadığı konusunda sonuca varmak için henüz erken olduğunu belirtti.

6 Kasım'da da Çekya ve Danimarka'da yeni tehditler üzerine güvenlik önlemleri alındı. Yetkililer, ihbarların değerlendirildiğini ve uçuş güvenliğinin sağlanması için gerekli kontrollerin sürdürüldüğünü açıkladı.