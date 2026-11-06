Çekya'da uçaklara peş peşe bomba ihbarları! Güvenlik alarmı verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Çekya'da uçaklara peş peşe bomba ihbarları! Güvenlik alarmı verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çekya\'da uçaklara peş peşe bomba ihbarları! Güvenlik alarmı verildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Avrupa'da yolcu uçaklarına yönelik peş peşe bomba ihbarları paniğe neden oldu. Çekya kalkışlı veya varışlı en az 8 uçuşun tehdit edildiği bildirilirken, bazı uçaklar farklı havalimanlarına yönlendirildi, bazılarına ise savaş uçakları eşlik etti. Güvenlik kontrollerinde patlayıcıya rastlanmazken, yetkililer ihbarların kaynağını ve olaylar arasında bağlantı olup olmadığını araştırıyor.

Avrupa hava sahasında son günlerde art arda yapılan bomba ihbarları, havalimanlarını ve hava yolu şirketlerini alarma geçirdi. AFP'nin aktardığı bilgilere göre özellikle Çekya, Bulgaristan ve İtalya bağlantılı uçuşları hedef alan tehditler nedeniyle güvenlik önlemleri artırıldı. İhbarların büyük bölümünün asılsız olduğu belirlenirken, yetkililer tehditlerin kaynağını araştırmaya başladı.

PRAG'A GİDEN UÇAKLARDA BOMBA ALARMI

Çekya'da Prag Havalimanı'na ulaşan tehdit mesajlarının ardından polis ekipleri harekete geçti. Havalimanı yetkilileri, bomba ihbarlarının kimliği belirsiz kişiler tarafından elektronik posta yoluyla gönderildiğini açıkladı.

5 Kasım'da Atina, Dublin, Glasgow ve Newcastle'dan Prag'a gelen dört uçak güvenlik incelemesine alındı. Uçakların tamamı güvenli şekilde iniş yaparken, yolcuların tahliyesinin ardından gerçekleştirilen aramalarda patlayıcı maddeye rastlanmadı.

Çek polisi, tehditlerin inandırıcılığını düşük değerlendirdiklerini ancak gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını bildirdi.

SAVAŞ UÇAKLARI HAVALANDI

Bomba ihbarları yalnızca Çekya ile sınırlı kalmadı. Fransa, İtalya ve Bulgaristan'da savaş uçakları, tehdit alan yolcu uçaklarına eşlik etmek üzere havalandı.

Dublin'den Roma'ya giden Aer Lingus uçağı, Fransız savaş uçaklarının eşliğinde Paris yakınlarındaki Evreux askeri hava üssüne indirildi. Madrid, Kopenhag ve Londra'dan Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya giden üç Ryanair uçağı da güvenlik alarmı nedeniyle askeri eskort altında uçtu.

Londra'dan Sofya'ya hareket eden uçak Filibe'ye, Milano'dan Varşova'ya giden başka bir uçak ise Viyana'ya yönlendirildi. Kontrollerde patlayıcı bulunmadı.

TEHDİT MESAJLARINDA RUSYA BAĞLANTILI GRUBUN ADI GEÇTİ

AFP'nin incelediği bazı tehdit mesajlarında, kendilerini "Male State savaşçıları" olarak tanıtan kişilerin ifadeleri yer aldı. Rusya'da aşırı sağcı bir hareket olarak bilinen Male State'in adı mesajlarda geçse de tehditleri gerçekten bu grubun gönderdiği doğrulanamadı.

Mesajların kaynağı ve olayların birbiriyle bağlantılı olup olmadığına ilişkin soruşturmalar sürüyor.

AVRUPA'DA UÇUŞ GÜVENLİĞİ İÇİN ÖNLEMLER ARTIRILDI

Avrupa Birliği Ulaştırma Komiseri Apostolos Tzitzikostas, olayların bağlantılı olup olmadığı konusunda sonuca varmak için henüz erken olduğunu belirtti.

6 Kasım'da da Çekya ve Danimarka'da yeni tehditler üzerine güvenlik önlemleri alındı. Yetkililer, ihbarların değerlendirildiğini ve uçuş güvenliğinin sağlanması için gerekli kontrollerin sürdürüldüğünü açıkladı.

Çek CumhuriyetiAvrupaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya’nın gönderildiği cezaevi İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya'nın gönderildiği cezaevi
Bayram ikramiyelerine zam geliyor İşte Erdoğan’ın önüne konulacak rakam Bayram ikramiyelerine zam geliyor! İşte Erdoğan’ın önüne konulacak rakam
Almanya’da binlerce Türk için sınır dışı kararı Almanya'da binlerce Türk için sınır dışı kararı
8 kişiyi öldüren caninin geçmişinde dikkat çeken olay Aracını bu hale getirmişler 8 kişiyi öldüren caninin geçmişinde dikkat çeken olay! Aracını bu hale getirmişler
Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasıyla bir ilk yaşandı Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasıyla bir ilk yaşandı
Sonuçlar açıklandı haberi duyan e-Devlet’e akın ediyor Sonuçlar açıklandı; haberi duyan e-Devlet'e akın ediyor
Fatma Betül’ün 15 Eylül’deki paylaşımın bakın Önce övdü, sonra vurgun yaptı Fatma Betül'ün 15 Eylül'deki paylaşımın bakın! Önce övdü, sonra vurgun yaptı
Kar fena bastırdı İki ilde araçlar yolda kaldı Kar fena bastırdı! İki ilde araçlar yolda kaldı
Konyalı hacı adayının acı sonu Son nefesini kameralar önünde verdi Konyalı hacı adayının acı sonu! Son nefesini kameralar önünde verdi
8 kişinin katili dehşet anlarını ifadesinde tek tek anlattı Öğretmenleri öldürmeden önce süre vermiş 8 kişinin katili dehşet anlarını ifadesinde tek tek anlattı! Öğretmenleri öldürmeden önce süre vermiş
14:55
Sergen Yalçın, Arda Güler bombasını patlattı: Kararı kendisi verecek
Sergen Yalçın, Arda Güler bombasını patlattı: Kararı kendisi verecek
14:43
Milli Takım’a çağrılmayan Mert Müldür’den olay paylaşım
Milli Takım'a çağrılmayan Mert Müldür'den olay paylaşım
14:06
İşte A Milli Takım’ın aday kadrosu Kerem ve İrfan yok, Montella’nın kovduğu isim geri döndü
İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu! Kerem ve İrfan yok, Montella'nın kovduğu isim geri döndü
13:48
Okan Buruk’tan Amedspor maçına saatler kala Leao ve Sane kararı
Okan Buruk'tan Amedspor maçına saatler kala Leao ve Sane kararı
13:47
Melis Sezen kırmızı dekoltesiyle yıktı geçti Gözler ona çevrildi
Melis Sezen kırmızı dekoltesiyle yıktı geçti! Gözler ona çevrildi
13:42
Fenerbahçe’de Dirk Kuyt kararı Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaştı
Fenerbahçe'de Dirk Kuyt kararı! Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaştı
13:36
Türkiye’nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı İşten çıkarmalar başlıyor
Türkiye'nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı! İşten çıkarmalar başlıyor
13:03
8 kişinin katili dehşet anlarını ifadesinde tek tek anlattı Öğretmenleri öldürmeden önce süre vermiş
8 kişinin katili dehşet anlarını ifadesinde tek tek anlattı! Öğretmenleri öldürmeden önce süre vermiş
12:35
Fatma Betül’ün 15 Eylül’deki paylaşımın bakın Önce övdü, sonra vurgun yaptı
Fatma Betül'ün 15 Eylül'deki paylaşımın bakın! Önce övdü, sonra vurgun yaptı
12:22
Emre Belözoğlu’nun Liverpool maçı öncesi konuşması ortaya çıktı
Emre Belözoğlu'nun Liverpool maçı öncesi konuşması ortaya çıktı
11:43
Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasıyla bir ilk yaşandı
Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasıyla bir ilk yaşandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 15:12:37. #.0.2#
SON DAKİKA: Çekya'da uçaklara peş peşe bomba ihbarları! Güvenlik alarmı verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android