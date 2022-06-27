Çekyat alev aldı, iş yerinde hasara yol açtı - Son Dakika
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Çekyat alev aldı, iş yerinde hasara yol açtı

27.06.2022 10:15
Çekyat alev aldı, iş yerinde hasara yol açtı

Mersin'in Tarsus ilçesinde kadın kuaförünün ön tarafında bulunan çekyat alev aldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde kadın kuaförünün ön tarafında bulunan çekyat alev aldı. Çekyattan yükselen alevler iş yerinde hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Girne Mahallesi Sait Polat Bulvarı 2024/2 adresinde bulunan ve kepengi kapalı olan kadın kuaförünün önünde bulunan çekyat, gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Çekyatın yanmasıyla yükselen alevler, kepengin ısınmasına ve iç tarafta bulunan PVC kapı ve çerçevesinin erimesine neden oldu. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. İş yerinde kısmi zarar meydana geldi. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Tarsus, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çekyat alev aldı, iş yerinde hasara yol açtı - Son Dakika

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