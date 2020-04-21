ÇEL-DER tarafından 10 bin ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştirildi - Son Dakika

Çeltik ve Çevre Köyleri Derneği (ÇEL-DER), Korona virüs (COVİD-19) ile mücadele kapsamında 10 bin ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştirdi.



ÇEL - DER Başkanı Mehmet Taş, ücretsiz maske dağıtımı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Korona virüs (COVİD-19) ile mücadele kapsamında derneğimize bağlı 25 mahallede muhtarlar aracılığı ile 10 bin ücretsiz maske dağıtımı yaptık. Aynı zamanda 380 aileye, erzak dağıtımı gerçekleştirdik. 20 aileye; öncelik engelli ve kronik hastalar olmak üzere, birer aylık kiralarını karşıladık" dedi - ESKİŞEHİR