Celades sonrası Valencia kendine gelir mi? Athletic Bilbao'ya verilen iddaa oranı...

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VALENCIA - ATHLETIC BILBAO

Eibar ve Villarreal deplasmanlarında kaybeden Valencia, Avrupa biletinden uzaklaşmaya başladı. Kötü sonuçlar sonrası Albert Celades'in de görevine son verildi.

Real Sociedad'ın oldukça formsuz olması işlerine gelebilirdi ancak pazar günü kaybettikleri Villarreal salgın arasından müthiş bir şekilde döndü ve 6 numarayı ele geçirdi...

Son 6 maça girerken kritik önemi olan Athletic Bilbao karşısında sakat olan sol bek Jose Gaya'yı kullanamayacaklar. Celades'in yerine sezon sonuna kadar takımı yönetecek olan Voro Gonzalez'in o bölgeye Jaume Costa'yı monte etmesi bekleniyor. Sakatlığını tamamen atlatan Francis Coquelin'in de ilk 11'e dönmesi şaşırtıcı olmaz.

Athletic Bilbao ise Barcelona yenilgisini Mallorca galibiyetiyle telafi etti ve önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında yer alabilmek için çırpınıyorlar.

TD Gaizka Garitano'nun takımında önemli bir eksik yok, hücumun en ilerisinde Inaki Williams yer alacak. Kanatlarda ise Iker Muniain ile Raul Garcia'yı izleyebiliriz...

Mallorca zaferinin mimarlarından Oihan Sancet, takımın merkezinde yer almaya devam edecektir.

%29'luk kesim Celades'in ayrılığı sonrası ev sahibinin kendine geleceğini düşünüyor...

Valencia efsanelerinden Claudio Lopez'den harika bir gol! İzleyelim...