Son Dakika Haberleri: Celal Adan: "Binali Yıldırım, Türkiye'yi Yüreğine Sığdıran Bir Devlet Adamıdır"

Celal Adan: "Binali Yıldırım, Türkiye'yi Yüreğine Sığdıran Bir Devlet Adamıdır"

56 dakika önce

- AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın açıklamaları İSTANBUL - AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Bayrampaşa'da sivil toplum temsilcileri, iş insanları, kanaat önderleri ile bir araya geldi.

- AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın açıklamaları İSTANBUL - AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Bayrampaşa'da sivil toplum temsilcileri, iş insanları, kanaat önderleri ile bir araya geldi. Programda MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan da bir konuşma yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:33 Kaynak: AA

AK Parti, Bayrampaşa, Celal Adan, Binali Yıldırım, Güncel
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