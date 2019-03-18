Celal Adan: "Binali Yıldırım, Türkiye'yi Yüreğine Sığdıran Bir Devlet Adamıdır"
56 dakika önce
- AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın açıklamaları İSTANBUL - AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Bayrampaşa'da sivil toplum temsilcileri, iş insanları, kanaat önderleri ile bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:33 Kaynak: AA
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