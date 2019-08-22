Son Dakika Haberleri: Celal Bayar, vefatının 33. yılında anıldı
Son Dakika Güncel Haber

Celal Bayar, vefatının 33. yılında anıldı

44 dakika önce

Türkiye Cumhuriyeti 3. Cumhurbaşkanı Mahmut Celal Bayar, vefatının 33'üncü yılında Gemlik'in Umurbey Mahallesinde bulunan anıt mezarı başında anıldı.

Celal Bayar, vefatının 33. yılında anıldı, System.String[]

Türkiye Cumhuriyeti 3. Cumhurbaşkanı Mahmut Celal Bayar, vefatının 33'üncü yılında Gemlik'in Umurbey Mahallesinde bulunan anıt mezarı başında anıldı.


Anma programına, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Metin Kıratlı, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, kurum ve STK temsilcileri katıldı.


Törende Bayar ailesinden merhum Celal Bayar'ın torunu Akile Gürsoy yer aldı.


Cumhurbaşkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Bursa Valiliği çelenklerinin Bayar'ın anıtına sunulması ile devam eden programda Bayar ailesi adına taziyeleri Celal Bayar'ın torunu Akile Gürsoy kabul etti. Taziyenin ardından Bayar müzesi gezildi. - BURSA

Celal Bayar, Türkiye, Gemlik, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursa'da bir uyuşturucu satıcısı, kendisine satış yaptırmayan şahsa kurşun yağdırdı
27 Avrupa ülkesi içinde asgari ücret sıralamasında 22'nciyiz Türkiye'de yetişkinlerin yüzde 50'si ay sonunda eksi bakiyeye düşüyor 'Fazla yaşamaz' denilen 'Demir adam', dünya şampiyonasına hazırlanıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 11:58:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Celal Bayar, vefatının 33. yılında anıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]