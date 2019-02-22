Celal Doğan'dan Ggc'ye Ziyaret
13 dakika önce
Demokratik Sol Partisinin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Celal Doğan Gaziantep Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.
Demokratik Sol Partisinin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Celal Doğan Gaziantep Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.
Ziyaret sonrası basın açıklaması yapan Doğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Doğan yaptığı açıklamasında diğer adaylara başarılar diledi. - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 02:00 Kaynak: İHA
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