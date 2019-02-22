Son Dakika Haberleri: Celal Doğan'dan Ggc'ye Ziyaret

Celal Doğan'dan Ggc'ye Ziyaret

13 dakika önce

Demokratik Sol Partisinin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Celal Doğan Gaziantep Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.

Celal Doğan'dan Ggc'ye Ziyaret, System.String[]
Demokratik Sol Partisinin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Celal Doğan Gaziantep Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.

Ziyaret sonrası basın açıklaması yapan Doğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Doğan yaptığı açıklamasında diğer adaylara başarılar diledi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 02:00 Kaynak: İHA

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