Celal Doğan'dan Ggc'ye Ziyaret

Demokratik Sol Partisinin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Celal Doğan Gaziantep Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.

Demokratik Sol Partisinin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Celal Doğan Gaziantep Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.



Ziyaret sonrası basın açıklaması yapan Doğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Doğan yaptığı açıklamasında diğer adaylara başarılar diledi. - GAZİANTEP

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Gazeteciye Silahlı Saldırı Kamerada

Usta Gazeteci Sacit Aslan, Evinin Önünde Saldırıya Uğradı

Erdoğan'ın "Gönüllere Girin" Sözünün Altından Yaptırdığı Analiz Çıktı

Bakan Koca'dan Grip İçin Bedava İlaç İsteyen Yıldız Tilbe'ye Yanıt: Aile Hekiminden Alabilir