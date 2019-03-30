Son Dakika Haberleri: Celal Doğan İçin Sosyal Medyada Unutmayalım Hastagı

Celal Doğan İçin Sosyal Medyada Unutmayalım Hastagı

25 dakika önce

Bir dönem HDP'nin de milletvekilliğimi yapan ve DSP'nin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Adayı Celal Doğan için sosyal medyadaki "unutmayalım" hastagi açıldı.

Celal Doğan İçin Sosyal Medyada Unutmayalım Hastagı, System.String[]
Bir dönem HDP'nin de milletvekilliğimi yapan ve DSP'nin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Adayı Celal Doğan için sosyal medyadaki "unutmayalım" hastagi açıldı.

Sosyal medyada unutmayalım hastagi ile paylaşılan resimde ise terörist başı ve HDP'lilerin de yanı sıra Celal Doğan'ın fotoğrafları da yer aldı. Yoğun ilgi gören hastag ile ilgili yapılan yorumlardan birinde, "Oy demek,Namus demektir.Bize böyle öğretildi.Her sandığa gittiğimiz de bu sözle gidip bu Ülkeyi aydınlatacak partiye,Ak Partiye mührümüzü vurduk.Yarın da öyle olacak hep böyle olacak.31 Mart sandığa giderken bu karedeki görüntüleri,15 Temmuz'u,ağlayan annelerimizi,unutmayalım" ifadeleri yer aldı.

Bir başka yorumda ise "Kimin kime destek verdiğini unutmayalım. Bizimkisi gönül belediyeciligidir yaparsa AKP parti yapar" ifadeleri kullanıldı. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 04:34 Kaynak: İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Halkların Demokratik Partisi, Celal Doğan, Politika
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