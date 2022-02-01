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Celal Güzelses vefatının 63. yılında TRT 2'de anılacak - Son Dakika

Celal Güzelses vefatının 63. yılında TRT 2'de anılacak

01.02.2022 14:21
Celal Güzelses vefatının 63. yılında TRT 2'de anılacak

Türk müziğine katkı sunan önemli sanatçılar, kültür sanat kanalı TRT 2'de gerçekleşen özel konserlerle yad ediliyor.

Türk müziğine katkı sunan önemli sanatçılar, kültür sanat kanalı TRT 2'de gerçekleşen özel konserlerle yad ediliyor.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Türk halk müziğinin önemli ismi, Diyarbakırlı sanatçı Celal Güzelses'in vefatının 63. yılı dolayısıyla düzenlenen konser, bu akşam 20.00'de canlı yayınla TRT 2'de ekranda olacak.

Türkü geleneğine katkıları unutulmayan sanatçı, hayata veda ettiği 1 Şubat 1959'un yıl dönümünde Diyarbakır Sezai Karakoç Kültür Merkezi'ndeki konserle anılacak.

Zafer Gündoğdu yönetimindeki konserde, TRT Radyo sanatçıları ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Diyarbakır Klasik Türk Müziği ve Medeniyetler Korosu sahne alacak. Halk müziğinin usta isimleri Recep Kaymak, Bedri Ayseli ve Hüsamettin Subaşı da konuk sanatçı olarak yer alacak.

"Celal Güzelses Anma Gecesi Özel Konseri, TRT ve Diyarbakır Valiliği iş birliğinde düzenlenecek.

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Celal Güzelses, Diyarbakır, Trt 2, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Celal Güzelses vefatının 63. yılında TRT 2'de anılacak - Son Dakika


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