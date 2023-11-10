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Celal Şengör, Roma'daki uluslararası toplantıda bilim insanlarını Atatürk için saygı duruşuna davet etti - Son Dakika

Celal Şengör, Roma'daki uluslararası toplantıda bilim insanlarını Atatürk için saygı duruşuna davet etti

Celal Şengör, Roma\'daki uluslararası toplantıda bilim insanlarını Atatürk için saygı duruşuna davet etti
10.11.2023 22:36  - Güncelleme: 22:41

Prof. Dr. Celal Şengör, İtalya'nın başkenti Roma'da katıldığı uluslararası bir toplantıda, 10 Kasım dolayısıyla bilim insanlarını Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşuna davet etti. Şengör'ün çağrısına toplantıda bulunan bilim insanları da eşlik etti.

Prof. Dr. Celal Şengör, İtalya'nın başkenti Roma'da uluslararası bir toplantıya katıldı. Şengör, Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yılı dolayısıyla toplantıdaki bilim insanlarını saygı duruşuna davet etti.

BİLİM İNSANLARINI ATATÜRK İÇİN SAYGI DURUŞUNA DAVET ETTİ

"Accademia dei Lincei" isimli uluslararası toplantı için Roma'da bulunan Şengör, 10 Kasım dolayısıyla konuşmasına Atatürk'ü anarak başladı. "O olmasaydı bugün beni burada bir üye olarak göremeyecektiniz" diyen Şengör'e diğer bilim insanlarını Atatürk için saygı duruşuna davet etti.

Celal Şengör, Roma'daki uluslararası toplantıda bilim insanlarını Atatürk için saygı duruşuna davet etti

O ANLAR KAMERADA

Şengör'ün Atatürk'ü anmak için saygı duruşu davetine toplantıda bulunan diğer bilim insanları da eşlik etti. O anlar ise kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Eğitim

Celal Şengör, Eğitim, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Celal Şengör, Roma'daki uluslararası toplantıda bilim insanlarını Atatürk için saygı duruşuna davet etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Celal Şengör, Roma'daki uluslararası toplantıda bilim insanlarını Atatürk için saygı duruşuna davet etti - Son Dakika
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