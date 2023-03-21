Celal Şengör'ün canlı yayında ağzından kaçırdığı küfür, Fatih Altaylı ve konukları gülme krizine soktu - Son Dakika
Üye Girişi

Celal Şengör'ün canlı yayında ağzından kaçırdığı küfür, Fatih Altaylı ve konukları gülme krizine soktu

21.03.2023 16:28

Fatih Altaylı'nın sunduğu programda komik anlar yaşandı. Reklam arasına gidildiğini düşünen Jeolog Prof. Dr. Celal Şengör, programın konuklarından Emrah Safa Gürkan'la muhabbet ederken ağzından küfür kaçırdı. Neye uğradığını şaşıran Gürkan, kahkahalara boğuldu.

Fatih Altaylı'nın Habertürk ekranlarında sunduğu Teke Tek Bilim programının konukları tarihçi Emrah Safa Gürkan, evrimsel biyolog Çağrı Mert Bakırcı ve yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör oldu. Programda ilginç anlar yaşandı.

ŞENGÖR KÜFRETTİ, GÜRKAN KAHKAHAYA BOĞULDU

Şengör büyük gafa imza attı. Reklam arasına gidildiğini sanan Şengör, programın konuklarından Emrah Safa Gürkan'la sohbet ederken küfretti. Neye uğradığını şaşıran Gürkan, Şengör'ün küfrü karşısında kahkahaya boğuldu.

YORUMLAR
500
Celal Şengör canlı yayında küfür etti! Fatih Altaylı ve konuklar gülme krizine girdi Celal Şengör canlı yayında küfür etti! Fatih Altaylı ve konuklar gülme krizine girdi

Fatih Altaylı, Celal Şengör, Habertürk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Celal Şengör'ün canlı yayında ağzından kaçırdığı küfür, Fatih Altaylı ve konukları gülme krizine soktu - Son Dakika


Son Dakika
16:41 Orkun'un Hollanda'da olay olan hareketine babası da destek verdi! Az ama öz cevap
16:24 Dursun Özbek konuşurken, Fenerli yöneticiden olay yaratan paylaşım: Denizin öteki tarafında panik büyük
16:23 Nasıl geldi oraya? Uyumak için yatağına giden kadın, yılanla karşı karşıya geldi
16:16 Altınla yarışan kuru bamyanın kilosu 1000 TL'den alıcı buluyor
16:18 Dursun Özbek konuştuğu sırada Fenerbahçeli yöneticiden olay paylaşım: Denizin öteki tarafında panik büyük
16:17 Uyumak için yatağına giden kadın, yılanla göz göze geldi
16:10 Survivor'da yarışmacının zor anları! Havuza düştü, sudan çıkamadı
16:04 Survivor'da yürekler ağza geldi! Havuza düşen yarışmacı sudan çıkamadı
16:03 Ali Koç'tan Dursun Özbek'e anında yanıt: Cesaretiniz varsa canlı yayına gelin
15:57 Ali Koç'tan Dursun Özbek'in sözlerine jet hızında cevap: Cesaretiniz varsa canlı yayına gelin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2023 16:59:55. #1.13#
SON DAKİKA: Celal Şengör'ün canlı yayında ağzından kaçırdığı küfür, Fatih Altaylı ve konukları gülme krizine soktu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement