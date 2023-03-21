Fatih Altaylı'nın Habertürk ekranlarında sunduğu Teke Tek Bilim programının konukları tarihçi Emrah Safa Gürkan, evrimsel biyolog Çağrı Mert Bakırcı ve yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör oldu. Programda ilginç anlar yaşandı.
Şengör büyük gafa imza attı. Reklam arasına gidildiğini sanan Şengör, programın konuklarından Emrah Safa Gürkan'la sohbet ederken küfretti. Neye uğradığını şaşıran Gürkan, Şengör'ün küfrü karşısında kahkahaya boğuldu.
Son Dakika › Güncel › Celal Şengör'ün canlı yayında ağzından kaçırdığı küfür, Fatih Altaylı ve konukları gülme krizine soktu - Son Dakika