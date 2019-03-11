Celal Uzunkaya'dan Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğüne Ziyaret
1 saat önce
Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Hakkari Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek, burada görevli polis memurlarıyla yemekte bir araya geldi.
Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya
, Hakkari Polis
Özel Harekat Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek, burada görevli polis memurlarıyla yemekte bir araya geldi.
Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğünde organize edilen yemeğe Hakkari Valisi İdris Akbıyık ve Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'nın yanı sıra Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Adem Çakıcı, İstihbarat Daire Başkanı Sabit Akın Zaimoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık
, İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk
, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve özel harekat polisleri katıldı.
Vali Akbıyık ve Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, bir araya geldikleri özel harekat polisleriyle bir süre sohbet ederek akşam yemeğini birlikte yediler. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:35 Kaynak: İHA
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