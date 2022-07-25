Celalettin Karatay Bilgehanesi, gençlerin ve çocukların hizmetine açıldı - Son Dakika
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Celalettin Karatay Bilgehanesi, gençlerin ve çocukların hizmetine açıldı

25.07.2022 14:24
Celalettin Karatay Bilgehanesi, gençlerin ve çocukların hizmetine açıldı

Karatay Belediyesi tarafından inşa edilen, çocukların kendilerini tanımaları, bilgi becerilerini geliştirmeleri, zararlı ortamlardan uzak durmalarını sağlamak amacıyla hizmet verecek Celalettin Karatay Bilgehanesi açıldı.

Karatay Belediyesi tarafından inşa edilen, çocukların kendilerini tanımaları, bilgi becerilerini geliştirmeleri, zararlı ortamlardan uzak durmalarını sağlamak amacıyla hizmet verecek Celalettin Karatay Bilgehanesi açıldı.

Karatay ilçesine bağlı Saraçoğlu Mahallesi Mahşer Sokak'ta hizmete başlayan Bilgehane'nin açılış töreninde konuşan Konya Valisi Vahdettin Özkan, tesisin hayat boyu eğitimin bir örneği olduğunu söyledi.

Konya'daki başarılı belediyecilik anlayışının Türkiye'nin diğer illerindeki belediyeler tarafından da yakından takip edildiğini belirten Özkan, "Tesis inşallah berekete vesile olur, ilme, irfana vesile olur." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da belediyeler olarak gençlere ve çocuklara öncelik verdiklerini söyledi.

Gençlere ve çocuklara yönelik önemli projelerinden birinin de Bilgehaneler olduğuna dikkati çeken Altay, şöyle konuştu:

"Şehri ihya ederken, imar ederken genç nesli ihya etmeyi ihmal edersek, o şehri, o nesil tarumar eder. Onun için bir yandan şehri ihya ederken bir yandan da neslin ihyası ile ilgili önemli çalışmalar yürütüyoruz. Gençliğimizi yarınlara hazırlıyoruz. İnanıyoruz ki yarının güçlü Türkiye'sini onlar inşa edecekler. Şu anda 11 merkezde, 6 ilçemizde toplam 17 Bilgehanede toplam 20 bin çocuğumuza hizmet veriyoruz. Bilgehane sayımızı 25'e, hizmet verdiğimiz öğrenci sayımızı 40 bine ulaştırmak için büyük çaba içerisindeyiz."

Törende konuşan AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı da "Konya modeli belediyecilik" denilen bir belediyecilik modelinin var olduğunu, bunun da açılan yeni Bilgehane ile bir kez daha görüldüğünü söyledi.

771 metrekare alanda yapımı tamamlanan sosyal tesiste, öğrenciler yaz döneminde Kur'an-ı Kerim, siyer, ilmihal derslerinin yanı sıra, ritim, Türkçe, yaşam becerisi, arz-ı hal, oyuncak, dijital iletişim, drama, satranç, origami, zarafet, tasarruf, seramik- çini- taş boyama, yazarlık, bilim, hayal, masal, hikayelerle hadisler, at binme, futbol, yüzme dersleri alabilecek.

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Kaynak: AA

Karatay Belediyesi, Türkiye, Altay, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Celalettin Karatay Bilgehanesi, gençlerin ve çocukların hizmetine açıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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