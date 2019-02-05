Son Dakika Haberleri: Celaliye Mahallesi Muhteşem Bir Camiye Kavuşuyor

Celaliye Mahallesi Muhteşem Bir Camiye Kavuşuyor

44 dakika önce

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün Celaliyeli vatandaşların yeni ibadethane isteği doğrultusunda, hayırsever Gülsüm ve Ramazan Gürsu ailesi ile birlikte Ramazan-Gülsüm Gürsu Camii'nin yapımına başlamıştı.

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Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün Celaliyeli vatandaşların yeni ibadethane isteği doğrultusunda, hayırsever Gülsüm ve Ramazan Gürsu ailesi ile birlikte Ramazan-Gülsüm Gürsu Camii'nin yapımına başlamıştı. Celaliye halkının önemli bir ihtiyacına karşılık verecek olan caminin yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Celaliye Mahallesi'nde bulunan depreme dayanıksız caminin yıkılması sonrasında çalışmalara başlayan ekipler, eski ve yaklaşık 300 kişi kapasiteli cami yerine depreme dayanıklı ve cemaat kapasitesi daha fazla olan bir cami inşa ediyor. Hızla devam eden yapım çalışmalarını sık sık denetleyen Akgün, caminin yapılabilmesi için mülkiyeti Büyükçekmece Belediyesine ait olan bin 1 metrekarelik arsayı kullanmaya karar vermişti.

Selçuklu Saray Mimarisi

Tüm Celaliyelilerin rahatlıkla kullanabileceği kapasiteye sahip olan cami üç kattan oluşuyor. Toplam alanı bin 150 metrekareden oluşan, bin 85 kişilik geniş kapasitesi ve kapalı alanda bin 500 kişilik açık alanıyla, mahallelinin ibadet ihtiyacını tek başına karşılayabilecek kapasitede bir ibadethane inşa ediliyor. Selçuklu saray mimarisini yansıtacak cami, benzersiz mimari dokusuyla en kısa sürede ibadete açılacak.

Mahallenin tarihi dokusu korunuyor

Köklü bir tarihe sahip olan Celaliye Mahallesi'ne inşa edilen Ramazan - Gülsüm Gürsu Camii'nin yapım çalışmaları devam ederken, mahallenin tarihi dokusu da özenle korunmaya devam ediyor. Yeni cami inşa edilirken, cami çevresinde bulunan anıt ağaç ve tarihi çeşmenin korunması yönünde hassas davranılması gerektiğini vurgulayan Akgün, ekiplerine tarihi mirasların korunması yönünde talimat vermişti. Ayrıca cami içerisinde çok sayıda kitapla hizmet verecek olan bir kütüphane de yer alacak. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:11 Kaynak: İHA

Gürsu, Büyükçekmece, Celaliye, Güncel
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