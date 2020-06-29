Celaliye ve Kamiloba'da da hizmet seferberliği sürdü - Son Dakika

Celaliye ve Kamiloba'da da hizmet seferberliği sürdü

Büyükçekmece Belediyesi'nin köy niteliğini koruyan mahallelerde başlattığı çalışma hafta sonu Celaliye ve Kamiloba mahallelerinde sürdürüldü.

Büyükçekmece Belediyesi'nin köy niteliğini koruyan mahallelerde başlattığı çalışma hafta sonu Celaliye ve Kamiloba mahallelerinde sürdürüldü.

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Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri hafta sonu Celaliye ve Kamiloba mahallelerinde çalışma gerçekleştirdi. Mahallenin tüm sokaklarına giren belediye ekipleri gelişigüzel atılmış molozları topladı, metruk yapılar kaldırıldı. Sokaklar süpürülerek tazyikli su ile yıkandı. Çöp konteynerlerinin tamamı ilaçlı sularla yıkanırken, hasarlı çöp konteynerleri yenileri ile değiştirildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri mahallede budama ve ot biçme işlemi yaparken, Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Acil Yol Yapım Ekipleri ise yol ve kaldırımlarda oluşan hasarlı bölgeleri onardı. Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri ise yatalak, yaşlı ve engelli vatandaşları evlerinde ziyaret ederek sağlık hizmeti verdi.


Bölge halkının taleplerini dinlediler


CHP İstanbul Milletvekilleri Turan Aydoğan, Zeynel Emre ve Özgür Karabat ile birlikte çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek onların talep ve sorunlarını dinledi. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Akgün, "Belediyemizin Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğü hummalı bir çalışma içerisindeler. Köy niteliğinde olan tüm mahallelerimizi bir yandan yaz mevsimine hazırlıyor öte yandan vatandaşlarımızdan gelen talepleri dinliyoruz. Çalışmalarımız diğer mahallelerde de sürdürülecek" dedi.


Başkan Akgün, Aydoğan, Emre ve Karabat'a Büyükçekmece Belediyesi'nce yaptırılan Celaliye Çamlık Yahya Kemal Beyatlı Sosyal Tesisi ve Celaliye Sosyal Tesisleri'ni gezdirdi. Yapılan çalışmalara belediye meclis üyeleri Ahmet Şahin, Eren Savaş, Gülderen Başkan, Murat Erçağ ve Fatih Çınar da eşlik etti. - İSTANBUL

Fen İşleri Müdürlüğü, Büyükçekmece, Celaliye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 13:11 Kaynak: İHA

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