Son Dakika Haberleri: Çelder'den Başkan Kurt'a Ziyaret

Çelder'den Başkan Kurt'a Ziyaret

14 dakika önce

Konya Çeltik ve Çevre Köyleri Dayanışma Derneği, Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret ettiOdunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, sivil toplum örgütlerini ağırlamaya devam ediyor.

Çelder'den Başkan Kurt'a Ziyaret, System.String[]
Konya Çeltik ve Çevre Köyleri Dayanışma Derneği, Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, sivil toplum örgütlerini ağırlamaya devam ediyor. Son olarak Konya Çeltik ve Çevre Köyleri Dayanışma Derneği (ÇELDER) üyeleri Başkan Kurt'u ziyaret etti. Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete ÇELDER Başkanı Mehmet Taş ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un dernekleşme sürecinde kendilerine çok destek verdiğini belirten Mehmet Taş, Başkan Kurt'a teşekkür etti.

Odunpazarı Belediyesinin çalışmalarını yakından takip ettiklerini söyleyen Başkan Taş, "Başkan Kazım Kurt'un Odunpazarı'nda gerçekleştirdiği başarılı çalışmaları yakından takip ediyoruz. Odunpazarı, Eskişehir halkı için çok önemli projeleri hayata geçirdi. Kendisine hem derneğimize verdiği destek için hem de Odunpazarı Belediyesinde yaptıkları için teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Odunpazarı Belediyesinin hemşehri derneklerini önemsediğini belirten Başkan Kurt da, hemşehri derneklerinin kültürün devamı için önemli olduğunu ifade etti. Odunpazarı Belediyesinin insanları bir araya getiren, kaynaştıran derneklere destek vermeye devam edeceğini belirten Başkan Kurt, ÇELDER'e ve Başkan Mehmet Taş'a çalışmalarında başarılar diledi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 05:41 Kaynak: İHA

Konya, Kazım Kurt, Eskişehir, Odunpazarı, Yaşam
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