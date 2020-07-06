Çelebi, "Açlık sınır 2 bin 485 lira" - Son Dakika

Çelebi, "Açlık sınır 2 bin 485 lira"

Sen Düzce İl Başkanı Ömer Faruk Çelebi, Memur-Sen Genel merkezinin her ay düzenli olarak açıkladığı "açlık-yoksulluk" araştırmasına göre, Türkiye'deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 485 lira 8 kuruş TL, yoksulluk sınırı ise 7 bin 82 lira 7 kuruş olarak belirlendi.

Sen Düzce İl Başkanı Ömer Faruk Çelebi, Memur-Sen Genel merkezinin her ay düzenli olarak açıkladığı "açlık-yoksulluk" araştırmasına göre, Türkiye'deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 485 lira 8 kuruş TL, yoksulluk sınırı ise 7 bin 82 lira 7 kuruş olarak belirlendi.


Memur-Sen Konfederasyonu tarafından her ay düzenli olarak yapılan açlık-yoksulluk araştırmasına göre Haziran ayında Türkiye'deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 485 lira 8 kuruş, yoksulluk sınırı ise 7 bin 82 lira 7 kuruş olarak tespit edildi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Düzce Memur-Sen Başkanı Ömer Faruk Çelebi: " Yapılan araştırmaya göre Haziran ayında Mayıs ayına göre gıda madde fiyatlarında ortalama yüzde 0,07'lik bir artış yaşandı. Haziran ayında göze çarpan en büyük artışlar yüzde 25,97 artışla taze fasulye, yüzde 21,65 artışla sivri biber, yüzde 10,47 artışla yer fıstığı; en çok göze çarpan düşüşler ise yüzde 24,31 azalışla sarımsak, yüzde 23,9 azalışla domates, yüzde 20,18 azalışla patates madde fiyatlarında yaşandı. Aydınlanma madde fiyatında ise Haziran ayında Mayıs ayına göre herhangi bir değişim gözlemlenmedi. Haziran ayında Mayıs ayına göre ısınma madde fiyatlarında ortalama yüzde 1,04'lük bir artış gözlenirken; Haziran ayında Mayıs ayına göre barınma madde fiyatlarında yüzde 0,68'lik bir artış oldu. Haziran ayında Mayıs ayına göre giyim fiyatlarında ise ortalama yüzde 2,11'lik bir artış gözlendi. Giyim madde fiyatlarında Mayıs ayına göre en göze çarpan değişimler yüzde 7,98 artışla çocuk ayakkabısı, yüzde 6,37 artışla erkek ceketi, yüzde 4,24 artışla çocuk pantolonu, yüzde 4,18 artışla elbise madde fiyatlarında oldu. Bununla birlikte giyim madde fiyatlarında Mayıs ayına göre yüzde 1,58 azalışla kadın pantolonu, yüzde 1,13 azalışla tişört, yüzde 0,92 azalışla sweatshirt madde fiyatında düşüş gözlemlendi. Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında yüzde 2,43'lük bir artış gözlendi. Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında Mayıs ayına göre en göze çarpan değişimin yüzde 7,65 artışla misafir kolonyası, yüzde 7,48 artışla makyaj malzemeleri madde fiyatlarında olduğu tespit edildi. Bununla birlikte kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında Mayıs ayına göre yüzde 1,19 azalışla bebek bezi, yüzde 0,43 azalışla sabun madde fiyatında düşüş gözlemlendi. Haziran ayında Mayıs ayına göre sağlık madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 0,85'lik bir artış olarak gözlenirken, en göze çarpan değişimlerin yüzde 3,53 artışla diş dolgu ücreti, yüzde 0,23 azalışla numaralı gözlük cam ve çerçevesi fiyatlarında olduğu tespit edildi" denildi. - DÜZCE

Ömer Faruk Çelebi, Memur Sen, Türkiye, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 22:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çelebi, 'Açlık sınır 2 bin 485 lira' - Son Dakika
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