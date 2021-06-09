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Çelebi: Açlık sınırı 2 bin 755 lira oldu - Son Dakika

Çelebi: Açlık sınırı 2 bin 755 lira oldu

09.06.2021 13:53
Çelebi: Açlık sınırı 2 bin 755 lira oldu, System.String[]

Memur-Sen Düzce Başkanı Ömer Faruk Çelebi, Memur-Sen tarafından her ay düzenli olarak yapılan "açlık-yoksulluk" araştırmasına göre, Türkiye'deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 755 lira 8 kuruş, yoksulluk sınırı ise 7 bin 856 lira 2 kuruş olarak belirlendiğini açıkladı.

Memur-Sen Düzce Başkanı Ömer Faruk Çelebi, Memur-Sen tarafından her ay düzenli olarak yapılan "açlık-yoksulluk" araştırmasına göre, Türkiye'deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 755 lira 8 kuruş, yoksulluk sınırı ise 7 bin 856 lira 2 kuruş olarak belirlendiğini açıkladı.

Memur-Sen Konfederasyonu tarafından her ay düzenli olarak yapılan açlık-yoksulluk araştırmasının sonuçlarını açıklandı. Memur-Sen Düzce İl Başkanı Ömer Faruk Çelebi, Mayıs ayında artış gösteren ürünlerinde açıklamasını yaptı. Çelebi, " Mayıs ayında Türkiye'deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 755 lira 8 kuruş, yoksulluk sınırı ise 7 bin 856 lira 2 kuruş olarak tespit edildi. Yapılan araştırmaya göre Mayıs ayında Nisan ayına göre gıda madde fiyatlarında ortalama yüzde 0,78'lik bir artış yaşandı. Mayıs ayında göze çarpan en büyük artışlar yüzde 41,57 artışla patates, yüzde 36,37 artışla havuç, yüzde 26,89 artışla kivi, yüzde 16,83 artışla limon, yüzde 7,87 artışla maydanoz; en çok göze çarpan düşüşler ise yüzde 39,01 azalışla dolmalık biber, yüzde 34,89 azalışla taze fasülye, yüzde 27,43 azalışla domates, yüzde 25,21 azalışla salatalık, yüzde 21,19 azalışla sarımsak madde fiyatlarında yaşandı.

Haberleşme ve kişisel temizlik madde fiyatlarında artış yaşandı

Mayıs ayında Nisan ayına göre haberleşme madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 0,01'lik bir düşüş olarak yansıdı. Haberleşme madde fiyatlarında Nisan ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 0,57 artışla telefon yedek parçaları; yüzde 0,86 azalışla internet ücreti madde fiyatlarında olduğu gözlendi. Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında yüzde 0,55'lik bir düşüş gözlendi. Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında Nisan ayına göre en göze çarpan değişimin yüzde 5,5 artışla tuvalet kağıdı madde fiyatlarında olduğu tespit edildi. Bununla birlikte kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında Nisan ayına göre yüzde 6,63 azalışla parfümler fiyatında düşüş gözlemlendi. Eğitim-kültür madde fiyatlarında yüzde 0,18'lik bir artış oldu. Eğitim-kültür madde fiyatlarında Nisan ayına göre değişimin yüzde 17,48 artışla yurtiçi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 3,81 artışla yazım ve çizim kağıtları madde fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte eğitim-kültür madde fiyatlarında yüzde 5,99 azalışla edebi kitaplar, yüzde 5,11 azalışla çocuk oyuncakları fiyatlarında düşüş olduğu tespit edildi.

Ulaşım ve sağlık madde fiyatlarında artış yaşandı

Mayıs ayında Nisan ayına göre ulaşım madde fiyatlarında yüzde 1,33'lük bir artış olduğu belirlendi. Nisan ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 29,49 artışla şehirlerarası otobüs ücreti fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte ulaşım madde fiyatlarında Nisan ayına göre yüzde 0,01 azalışla kargo gönderim ücreti madde fiyatlarında düşüş gözlemlendi. Mayıs ayında Nisan ayına göre sağlık madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 0,44'lük bir artış olarak gözlenirken, en göze çarpan değişimlerin yüzde 1,06 artışla tansiyon aleti; yüzde 0,33 azalışla ultrason ücreti fiyatlarında olduğu tespit edildi. Mayıs ayında Nisan ayına göre giyim fiyatlarında ise ortalama yüzde 0,63'lük bir artış gözlendi. Giyim madde fiyatlarında Nisan ayına göre en göze çarpan değişimler yüzde 6,01 artışla çocuk pantolonu, yüzde 3,44 artışla kadın gömleği, yüzde 2,05 artışla erkek pijaması madde fiyatlarında oldu. Bununla birlikte giyim madde fiyatlarında Nisan ayına göre yüzde 3,61 azalışla kadın ayakkabısı, yüzde 3,55 azalışla kemer, yüzde 2,39 azalışla spor ayakkabısı madde fiyatlarında düşüş gözlemlendi. Çevre ve su madde fiyatlarında yüzde 1,59'luk bir artış yaşandı. Çevre ve su madde fiyatlarında Nisan ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 2,72 artışla pencere(pvc), yüzde 0,01 azalışla yer ve duvar döşemesi madde fiyatlarında olduğu gözlendi" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Çelebi: Açlık sınırı 2 bin 755 lira oldu

Memur Sen, Çelebi, Düzce, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çelebi: Açlık sınırı 2 bin 755 lira oldu - Son Dakika Ekonomi


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