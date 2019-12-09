Çelebi ailesinin acı günü
6 saat önce
TRT Erzurum Müdürlüğü çalışanlarından Gürkan Levent Çelebi'nin babası Lütfü Çelebi (80) hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 02:24 Kaynak: İHA
TRT Erzurum Müdürlüğü çalışanlarından Gürkan Levent Çelebi'nin babası Lütfü Çelebi (80) hayatını kaybetti.
Bir süredir kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gören baba Lütfü Çelebi'nin cenazesi bugün öğle namazına müteakip Narmanlı Cami'inde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.
Cenaze namazına bürokratlar, belediye başkanları, STK temsilcileri, iş adamları, basın mensupları, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ERZURUM
Jiletle doktorun boğazını keserek yaralayan zanlı: Öldürme amacım yoktu, dövmek için gittim Sivas'ta camilerde 'askıda çorap' uygulaması başladı Cenaze günü yemek uygulamasını kaldırdılar Son dakika: Erzincan'da bir yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 20 kişi yaralandı