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Son Dakika Güncel Çelebi Bandırma Limanı'ndan eğitime katkı

Çelebi Bandırma Limanı'ndan eğitime katkı

6 saat önce

Çelebi Bandırma Limanı tarafından, Cumhuriyet İlkokulu'na kütüphane kazandırıldı ve çok amaçlı spor salonunu da yenilendi.

Çelebi Bandırma Limanı'ndan eğitime katkı, System.String[]

Çelebi Bandırma Limanı tarafından, Cumhuriyet İlkokulu'na kütüphane kazandırıldı ve çok amaçlı spor salonunu da yenilendi.

Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, açılış töreninde, 2017 yılından bu yana ilçedeki okulların fiziki yapılarını iyileştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Okullara kütüphane yapmanın önemine değinen Yazar, "Okullarımızın kütüphanelerini de yeni kitaplarla takviye ederek, 'Zenginleştirilmiş Kütüphane Projesi'ni de sürdürüyoruz. Bandırma'ya son dönemlerde 4 okul yaptık. Okullarımızda artık kalabalık sınıflar olmayacak." diye konuştu.

Daha sonra Kaymakam Yazar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, Çelebi Bandırma Limanı Genel Müdürü Mehmet Akif Ersoy ve açılışa katılan diğer konuklar, öğrencilerle bir süre kitap okudu.

Daha sonra yeni ses, ışık sistemleri, perdeleri ve boyasıyla yeniden düzenlenen çok amaçlı salonun açılış töreni gerçekleştirildi.

Günhan Yazar, Bandırma, Çelebi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:24 Kaynak: AA
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