Çelebi Bandırma Limanında geçen ay 371 bin 435 ton yük elleçlendi

Çelebi Bandırma Limanında haziran ayında 371 bin 435 ton elleçleme (yükleme-boşaltma) yapıldığı bildirildi.

Limanın Ticaret Müdürü Şükrü Yegül, yaptığı yazılı açıklamada, ocak-haziran döneminde dökme katı yük grubunda 1 milyon 940 bin 555 ton, sıvı yük grubunda 384 bin 733 ton, genel kargoda 209 bin 462 ton ve proje yük grubunda 18 bin 632 ton yük elleçlendiğini belirtti.

Çelebi Bandırma Limanında bu süreçte toplam 2 milyon 553 bin 382 ton yük elleçlemesi gerçekleştirdiğini aktaran Yegül, 2019 yılının ilk 6 ayına göre sıvı yük grubunda yüzde 61,4, genel kargo yük grubunda ise yüzde 8,06 büyüme kaydettiklerini duyurdu. Limanın, konumu itibarıyla Marmara Denizi'nde gerçekleşen kuzey-güney Ro-Ro gemileri trafiğinin merkezinde yer aldığını hatırlatan Yegül, gün içinde karşılıklı olarak Bandırma- Tekirdağ ve Bandırma-Ambarlı yönlerinde seferler düzenlendiğini ifade etti.

Yılın ilk 6 ayında 86 bin 526 aracın limandan geçiş yaptığı bilgisini veren Yegül, "Demir yolu gibi alternatif taşıma yöntemleri maliyet avantajı ile müşterilerimize sunduğumuz kısa operasyon süreleri sayesinde hacim artışımızı müşteri memnuniyetinde de artışa dönüştürerek ivmelerini sürdürmenin en önemli hedeflerimizdir." ifadesini kullandı.