Çelebi'den 62 Yeni Doktor Müjdesi
1 saat önce
Adalet ve Kalkınma Partisi Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı merkez ve ilçelerine 62 yeni doktor atanacağı müjdesini verdi.
Adalet ve Kalkınma Partisi Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi
, Ağrı merkez ve ilçelerine 62 yeni doktor atanacağı müjdesini verdi.
Gönderdiği mesajlarla yaptığı çalışmaları halka ileten Ekrem Çelebi, son çektiği SMS ile Ağrı merkez ve ilçelerine 32'si uzman doktor olmak üzere 62 yeni doktor ataması müjdesini paylaştı. Uzun süredir beklenen bu atamalar vatandaşları oldukça sevindirdi. - AĞRI
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 01:12 Kaynak: İHA
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