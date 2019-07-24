Son Dakika Haberleri: Çelebi'den 'Gazeteciler ve Basın Bayramı' kutlaması
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Çelebi'den 'Gazeteciler ve Basın Bayramı' kutlaması

2 saat önce

Adalet ve Kalkınma Partisi Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı'da görev yapan yerel ve ulusal basının '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlayarak başarılar diledi.

Çelebi'den 'Gazeteciler ve Basın Bayramı' kutlaması, System.String[]
Adalet ve Kalkınma Partisi Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı'da görev yapan yerel ve ulusal basının '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlayarak başarılar diledi.

Ağrı'da görev yapan basın mensubu temsilcileri ile görüşen Milletvekili Ekrem Çelebi, bu özel günlerini kutlayarak güzel haberler yapmaları temennisinde bulundu. Ardından sosyal medya hesabında bu özel günü kutlayan Çelebi "Ağrı'mızda ve ülkemizde; büyük bir gayret ve özveri ile görevlerini yerine getirmeye çalışan tüm değerli basın çalışanlarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyor, meslek ve aile hayatlarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - AĞRI
Ekrem Çelebi, Milletvekili, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:18 Kaynak: İHA
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