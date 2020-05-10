Sen ve Eğitim Bir-Sen Başkanı Ömer Faruk Çelebi, göreve geç başlatılan öğretmenlerin yer değişikliği yapma taleplerinin karşılanması gerektiğini dile getirdi.



Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atama ve yer değişikliği yönetmeliğinde isteğe bağlı yer değişikliği için öğretmenlerin başvuruda bulunabilmek için görev yaptığı yerde üç hizmet yılını tamamlamış olma şartı aranıyordu. Düzce Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Başkanı Ömer Faruk Çelebi, göreve geç başlatılan öğretmenlerin yer değişik yapma taleplerinin karşılanması gerektiğini işaret ederek "Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değişikliği Yönetmeliği'nde isteğe bağlı yer değişikliği başvurusunda bulunabilmek için 'görev yaptığı yerde üç hizmet yılını tamamlamış olma' şartının hesabında 30 Eylül tarihinin esas alınması, uygulama süreçlerinde öğretmenlerimizi mağdur edecektir. 2016 yılı yaz döneminde sözleşmeli öğretmen olarak atanıp şu an itibarıyla kadroya geçirilenler 2020 yaz tatili döneminde il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değişikliği hakkından istifade edebilme haklarına sahip olabilecek durumda iken, güvenlik soruşturması başta olmak üzere çeşitli nedenlerle fiilen göreve başlatılma tarihleri uzun bir zaman aldığından bu haklarını kullanamamaktadır. 2017 yılı Temmuz ayında atanan sözleşmeli öğretmenler de bu yıl itibarıyla kadroya geçiş işlemleri tamamlanacak olmasına rağmen aynı gerekçelerle fiili göreve başlama tarihleri eğitim-öğretimin başlamasından sonraya tekabül ettiğinden, 2020 yılı yaz tatili dönemi mazerete bağlı yer değişikliği hakkından faydalanamamaktadır. Eğitim-Bir-Sen olarak, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan beklentimiz, yer değişikliği taleplerini karşılayarak öğretmenlerin işlerine odaklanmalarını sağlamasıdır. Bu nedenle, idari süreçlerin doğurduğu sonuçlar nedeniyle fiilen göreve geç başlatılan öğretmenlerden 2016 yılında atananların isteğe bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği başvuru hakkı işlemlerinde 30 Eylül yerine 31 Aralık tarihinin esas alınması; 2017 yılında atananlara ise yaz tatili dönemi mazerete bağlı yer değişikliği başvuru hakkının tanınması yönünde ivedi bir düzenleme yapılmalıdır" dedi. - DÜZCE