Son Dakika Haberleri: Çelebi, Hindistan'daki İştiraki Cası'da Sermaye Artırımına Gidecek

Çelebi, Hindistan'daki İştiraki Cası'da Sermaye Artırımına Gidecek

51 dakika önce

Çelebi Hava Servisi AŞ, Hindistan'daki iştiraki "Celebi Airport Services India Private Limited" (CASI) şirketinde sermaye artırımına gideceğini duyurdu.

Çelebi, Hindistan'daki İştiraki Cası'da Sermaye Artırımına Gidecek, System.String[]
Çelebi Hava Servisi AŞ, Hindistan'daki iştiraki "Celebi Airport Services India Private Limited" (CASI) şirketinde sermaye artırımına gideceğini duyurdu.

Çelebi Hava Servisi AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan özel durum açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Şirketimiz Yönetim Kurulu, 27 Aralık 2018 tarihinde, Hindistan'ın Yeni Delhi şehrinde mukim yüzde 99,9 oranında iştirakimizin bulunduğu 23 milyon 890 bin Hint Rupisi ödenmiş sermayeli Celebi Airport Services India Private Limited'in (CASI) Hindistan'da stratejik büyüme planları çerçevesinde yapmayı öngördüğü yatırımların ve artan faaliyetlerinin finansmanı için ihtiyaç duyduğu 79 milyon 920 bin Hint rupisi tutarındaki öz kaynağın, Hindistan'da tabi olunan yasal mevzuat dahilinde primli sermaye artışı yapmak suretiyle karşılanmasına, bu çerçevede; şirketimizce toplam 79 milyon 840 bin 80 Hint Rupisi (yaklaşık 1 milyon avro) ödenmesine ve Hindistan'da tabi olunan ilgili mevzuat uyarınca şirketimizin sahip olduğu yüzde 99,9 oranındaki ortaklık payının korunmasına, bu hususta şirketimiz tarafından yapılması gerekli bilcümle iş ve işlemlerin yapılmasına, mevcudun oy birliğiyle karar vermiştir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:36 Kaynak: AA

India, Çelebi, Hindistan, Ekonomi
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