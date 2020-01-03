Çelebi Milas'a, Savran Muğla'ya atandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çelebi Milas'a, Savran Muğla'ya atandı - Son Dakika

Çelebi Milas'a, Savran Muğla'ya atandı

6 saat önce

-Milas Müze Müdürlüğü'nde görev değişikliği yapıldı.

Çelebi Milas'a, Savran Muğla'ya atandı, System.String[]

- Milas Müze Müdürlüğü'nde görev değişikliği yapıldı. Yeni Müdür Mehmet Çelebi oldu.


Milas Müze Müdürlüğü ve Muğla Müze Müdürlükleri'nde yönetim kademesinde atamalar yapıldı.


2014 yılında Kayseri Merkez Müdürlüğü'nden Milas Müze Müdürlüğü'ne atanan Gülnaz Savran yapılan son değişiklikle Muğla Müze Müdürlüğü görevine atandı. Savran'dan boşalan müdürlüğe ise Aydın Milet Müze Müdürü Mehmet Çelebi getirildi.


Ak Parti Milas İlçe Başkanı Fahri Acar ve Kadın Kolları Başkanı Cemile Özdemir Milas Müze Müdürlüğüne atanan Mehmet Çelebiyi ziyaret ederek yeni görevinde başarılar dilerken, Muğla Müze Müdürlüğü'ne atanan Gülnaz Savran'a ise Milas'ta yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar dilediler. - MUĞLA

Muğla, Milas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 09:24 Kaynak: İHA
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