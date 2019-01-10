Çelebioğlu: "Eyüpspor Milli Mücadele Takımıdır"

İstanbul Ticaret Odası Yolcu Taşımacılığı ve Seyahat Acenteleri Meslek Komite Başkanı Hüseyin Selami Çelebioğlu "Eyüpspor 100. yılını süper ligde kutlamalıydı. En azından şimdi en köklü camialardan biri olduğunu, milli mücadelede rol oynadığını, sporda yapacağı stadyum ve tesisleşme atılımlarıyla anlatmalıdır." dedi.

MİLLİ MÜCADELE TAKIMININ HAK ETTİĞİ YER SÜPER LİG'DİR

Eski İstanbul'un merkezi olarak bilinen Eyüp yeni atılımlarla değişimi başlatmalı ve yeni İstanbul'un da merkezi haline gelmelidir. Futbolda Eyüpspor hak etmediği bir yerde 100. yılını kutluyor ama tarihine bakıldığında milli mücadele döneminde Anadolu'ya silah kaçırılmasında çok önemli katkıları var. Yani spor kulübü olmasının ötesinde de bir misyonu var. Turizm ve spor profesyonelleri ile yapılacak master çalışma sonrasında Eyüp, spor turizmi ile hem soluk alabilir hem de Eyüpspor hak ettiği en üst gruplarda mücadele edebilir. Spor tesisleşmesinin yanında gerekli ulaşım düzenlemeleri ile görsel bütünlüğü olan, nitelikli bir yaşam çevresi planlaması dahilinde yedi gün yirmi dört saat Eyüpsultan'ın yaşandığı ve kadim değerlere sahip çıkıldığı bir konsept ortaya konabilir. Eyüp'de esnafın da, ziyaretçilerin de yüzü böylece güldürülebilir. Tarih ve inanç merkezi olmasının ötesinde, modern bir yaşam alanı perspektifi sporla da sunulabilir.

EYÜPSPOR 100'LER KULÜBÜNDE

Eyüpspor bilindiği üzere bu yıl 100. yılını kutluyor. İstanbul'un ve ülkemizin en köklü spor camiası artık yüksek başarı bekliyor. Bir Altınordu gerçeği göz önüne alınırsa Eyüpspor bunu neden yapmasın? Eyüpspor için yapılacak atılımlar inanç turizminde olduğu gibi sporda da hem Eyüp'ü hem de ülkemizi cazibe merkezi haline getirebilir. Eyüp'ün sadık taraftarı ve halkı 100. yıllarında başarılı olmuş spor camiaları gibi beklenti içinde. Sadece futbol değil diğer branşlarda da çalışma alanları yaratacak projelerin desteklenmesine ihtiyaç var. 100. yılında Eyüpspor bu desteğin lokomotifi olmalıdır. Yapılacak atılımlar Eyüp'ün turizm marka değerini önemli bir ekonomik boyuta çıkaracaktır."