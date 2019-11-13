Çelebispor'a hayırlı olsun madalyası

Erzurum Çelebi spor'un olimpiyat üçüncüsü sporcusu Volkan Kardeşler'den anlamlı bir hediye geldi. Milli karateci, Avrupa ikincisi olduktan sonra soluğu kulübünde aldı. Milli sporcu, "Kazandığım madalyalar Çelebispor'umzun yeni kulüp tesislerine hayırlı olsun" dedi.



Erzurum'da spor adamı Ahmet Çelebi tarafından yapılan yatırım sayesinde Erzurum yeni bir modern spor tesisine kavuşurken, Çelebispor'un yeni kulüp binasına ilk anlamlı hediye ise Milli karateci Volkan Kardeşler'den geldi.



Turuncu-Siyahlı Kulübün, olimpiyat üçüncülüğünün yanı sıra birçok Dünya ve Avrupa derecesi bulunan İşitme Engelli Karatecisi Volkan Kardeşler, Avrupa ikincisi olarak döndüğü Erzurum'da soluğu kulübü Çelebispor'da aldı. Çelebispor'un yeni kulüp binasını ailesi ile birlikte ziyaret etti. Yeni tesislere 'Hayırlı olsun' dileklerini ileten Volkan Kardeşler, elde ettiği Avrupa ikinciliği ve Avrupa üçüncülü madalyalarını Çelebispor'a armağan etti.



Antalya'da yapılan İşitme Engelliler Karate ve Taekwondo Avrupa Şampiyonsasında karate branşında tatamiye çıkan Çelebisporlu Volkan Kardeşler, 75 kiloda Avrupa ikincisi olurken, açık siklette ise Avrupa üçüncüsü oldu.



Ailesi ile birlikte Çelebispor Kulübü'nü ziyaret eden Volkan Kardeşler'i tebrik eden Ahmet Çelebi, "Çelebi Spor Kulübümüzün Yeni tesisine hayırlı olsun madalyası, Volkan Kardeşler'den geldi. Yeni tesisimizi Erzurum ve Bölge gençliğinin hizmetine açtıktan sonra, ilk müsabakalar Volkan'a nasip oldu. Volkan da, Avrupa şampiyonasında bir gümüş bir de bronz madalya kazandı. Bu madalyalar bizim için çok büyük anlam ifade ediyor. Çünkü yeni tesisimize gelen ilk madalyalar oldu. Dileriz, bu tesisten daha nice şampiyonlar çıkacak ve ilimize daha nice madalya ve kupalar gelecek" dedi.



6-8 Kasım tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilen İşitme Engelliler Avrupa Karate Şampiyonası'nda Erzurum Çelebi Spor Kulübü sporcusu Volkan Kardeşler 75 kiloda Avrupa 2'incisi olmayı başarırken, açık siklette ise Avrupa 3'ncüsü olarak bronz madalya kazanmıştı. Milli karateci, Olimpiyat üçüncülüğünün yanı sıra Avrupa ve dünya derecelerinin yanı sıra Türkiye şampiyonada 2 Altın 3 Gümüş ve 14 Bronz olmak üzere Erzurum Çelebispor Kulübü'ne toplam 19 madalya kazandırdı.



Bu arada Volkan Kardeşler ve ailesinin Çelebispor'u ziyaretinde Çelebispor Kulübü Onursal Başkanı Hacı Ebubekir Çelebi de hazır bulundu. - ERZURUM