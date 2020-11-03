Çelebispor'da tekmeler kuşak için kalktı - Son Dakika

Çelebispor'da tekmeler kuşak için kalktı

03.11.2020 09:59
Çelebispor'da tekmeler kuşak için kalktı, System.String[]

Erzurum'da hafta sonu kemer terfi sınavları yapıldı.

Erzurum'da hafta sonu kemer terfi sınavları yapıldı. Sporcular bir üst kuşak sahibi olmak için ter döktü.

Erzurum karatesi adına hafta sonu yine önemli bir gün yaşandı. 100'e yakın minik, yıldız ve genç karateci bir üst kuşak sahibi olmak için mücadele etti. Çelebi spor kulübü tarafından düzenlenen kemer terfi sınavları büyük bir ilgi gördü. Çelebi Spor Kompleksi Karate Salonu'nda gerçekleştirilen kemer terfi sınavları Sarı, turuncu, yeşil, mavi, Kahverengi, siyah kuşak kategorilerinde yapıldı. Ahmet Çelebi'nin sınav komisyon başkanlığını üstlendiği sınavlarda Emre Karataş ile Özkan Kırıveroğlu da sınav komisyonunda yer aldı.

Korona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle sosyal mesafe ve maske kuralına uygun olarak yapılan kuşak terfi sınavlarının Türkiye Karate Federasyonu 2020 faaliyet programında yer aldığını belirten Sınav Komisyonu Başkanı Ahmet Çelebi, "100 dolayında karateci kuşak sınavlarında ter döktü. Sporcularımızın ve velilerimizin ilgisinden memnunuz. Çelebispor kulübümüzün kuşak sınavlarını tamamladıktan sonra diğer kulüplerimizin de kuşak sınavlarını gerçekleştireceğiz" dedi.

Aynı zamanda Türkiye Curling Federasyonu Başkanvekili olan Karate Bölge Başkanı ve İl Temsilcisi Ahmet Çelebi, karate sporunun Tokyo 2021de yapılacak olan olimpiyatlarda yer alacak olması nedeniyle bu spor dalına çok yoğun ilginin olduğunu belirterek, "Biliyorsunuz yıllar önce karatenin olimpiyatlarda yer alması için Erzurum'dan dünyaya çağrı yapmıştık. O çağrılarımız da dünyada büyük ses getirerek, yankı oluşturmuştu. Şimdi karate olimpik branş oldu. Bu sayede karateciler olimpiyatlara gitme hayali kurduğu içinde her zamankinden daha fazla bir ilgi uyandırdı, karate sporu" diye konuştu.

Çelebi, kuşak sınavlarında bir üst kemere terfi eden karatecilerini tebrik ettiğini de sözlerine ekledi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Cengiz Durular'ın kızı Hayrunnisa Durular ile Kanal 25 Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Naci Ergen'in oğlu Efe Ergen de onlarca karateci ile birlikte kuşak sınavı heyecanı yaşarken, sarı kuşak sahibi oldu. Cengiz Durular ve Naci Ergen, çocuklarını kuşak sınavlarında yalnız bırakmayarak sevinçlerine ortak oldular. - ERZURUM

Çelebispor'da tekmeler kuşak için kalktı
Çelebispor'da tekmeler kuşak için kalktı
Çelebispor'da tekmeler kuşak için kalktı
Çelebispor'da tekmeler kuşak için kalktı
Çelebispor'da tekmeler kuşak için kalktı
Çelebispor'da tekmeler kuşak için kalktı
Çelebispor'da tekmeler kuşak için kalktı

Ahmet Çelebi, Erzurum, Karataş, Çelebi, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çelebispor'da tekmeler kuşak için kalktı - Son Dakika Spor


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