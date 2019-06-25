Son Dakika Haberleri: Celebration Special: Leon Goretzka Picking Up His Teammates
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Celebration Special: Leon Goretzka Picking Up His Teammates

2 saat önce

The Leon Goretzka celebration special: Picking up his teammates celebrating a goal.

The Leon Goretzka celebration special: Picking up his teammates celebrating a goal.
Celebration Special: Leon Goretzka Picking Up His Teammates
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:06 
Leon, Spor
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