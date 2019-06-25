Celebration Special: Leon Goretzka Picking Up His Teammates
2 saat önce
The Leon Goretzka celebration special: Picking up his teammates celebrating a goal.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:06
The Leon
Goretzka celebration special: Picking up his teammates celebrating a goal.
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