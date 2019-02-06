Son Dakika Haberleri: Çeled Uşaglar, Adliyeyi Güldürdü

Çeled Uşaglar, Adliyeyi Güldürdü

1 saat önce

Gaziantep'in sevilen tiyatro topluluğu 'Çeled Uşaglar'ın sahne aldığı 'kız İsteme' isimli tiyatro gösterisi adliye çalışanları, hakim ve savcıların katılımıyla gerçekleştirildi.

Çeled Uşaglar, Adliyeyi Güldürdü, System.String[]
Gaziantep'in sevilen tiyatro topluluğu 'Çeled Uşaglar'ın sahne aldığı 'kız İsteme' isimli tiyatro gösterisi adliye çalışanları, hakim ve savcıların katılımıyla gerçekleştirildi. Programa ilgi yoğun olurken tiyatro gösterisini izlemeye gelen adliye çalışanları kahkahalara boğuldu.

Orhan Uslu önderliğinde gönüllü oyuncularla 2009'da kurulan 'Çeled Uşaglar' adlı tiyatro grubu, Antep şivesini sahneye taşıyarak yaşatmaya çalışıyor. Sahnelenen 'Kız İsteme' adlı oyunda, mahallede genç kızları olan bir ailenin kızlarını isteme mizahi bir dille anlatıldı. Orhan Uslu'nun kaleme aldığı ve yönetmenliğini üstlendiği oyunda, kalabalık oyuncu grubu rol aldı.

Çeled Uşaglar'ın Gaziantep'in en sevilen ve beğenilen tiyatro topluluğu olduğunu belirten Gaziantep Adalet Komisyon Başkanı Ercan Kumhak, "Adalet yükünü fedakarlıkla taşıyan çalışanlarımıza küçük de olsa bir soluk aldırmak istedik. Çeled Uşaglar ekibi kurulduğu günden bu yana ciddi başarılara imza atmış bir topluluk. Sağ olsunlar bizleri kırmadılar ve gösterilerini adliyede gerçekleştirdiler. İş yoğunluğundan dolayı yoğun stres altında çalışan personelimiz bizim için değerlidir, bu tür etkinliklerin iş verimini arttırması yönünde katkı sağlayacağını düşündük bu yüzden çalışanlarımız biraz da olsa hoş vakit geçirdiyse bizim için büyük bir mutluluktur. İnşallah bu tür etkinliklerimiz zaman zaman devam edecektir" diye konuştu. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:55 Kaynak: İHA

Gaziantep, Güncel
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